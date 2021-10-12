ABD’de İstifalar Arttı

Çalışma Bakanlığı ABD’de istifa edenlerin sayısının Ağustos ayında 4 milyon 300 bine çıktığını bildirdi. Temmuz ayında sayı 4 milyondu. Bu, 2020 yılının Aralık ayından bu yana görülen en yüksek rakam.

Bakanlığın verilerinin istihdam piyasasındaki soruların yanıtlanmasına yardım etmesi bekleniyor. ABD’de iş ilanlarının oranı geçen yıla göre rekor düzeyde artmış olsa da işe alımlar Ağustos ve Eylül ayları arasında belirgin şekilde azaldı. Geçen yıl iş açığı yüzde 62 artmıştı. Çalışma Bakanlığı’nın raporunda yine de işe alımların bu süre boyunca düştüğü görüldü.

İşten ayrılmaların artmasının işçi açığının önemli bir nedeninin Corona virüsünün bulaşıcılığı fazla Delta varyantına karşı duyulan kaygı olduğunu gösterdiği sanılıyor. Hastalık korkusunun sadece işten ayrılmalara değil, iş arama ve işe girmeye de engel olduğu tahmin ediliyor.

İstifalar en çok restoran ve otel sektöründe görüldü

Ağustos ayında Corona virüsü vakaları artarken bir önceki aya göre restoran ve otellerde istifa edenlerin sayısı da arttı. İşten ayrılmaların arttığı diğer sektörlerin perakende ve eğitim olduğu görüldü. Ağustos ayında yaklaşık 900 bin kişi restoran, bar ve otellerdeki işlerini bıraktı. Rakamlar Temmuz’a göre bu sektörlerde işten ayrılanların yüzde 21 arttığını gösteriyor.

Ancak üretim, inşaat, ulaştırma ve depolama işlerinde istifalara çok az rastlandı. Hukuk, mühendislik ve mimari gibi kişilerin evden çalışabildikleri profesyonel hizmetlerde de işten ayrılma oranının sabit kaldığı görüldü.

İşçilerin ücret talebi artıyor

İş bırakmanın artmasında başka unsurların da etkili olduğu sanılıyor. Birçok işveren işçi arayışındayken ve ücretler sağlıklı şekilde artıyorken işçilerin ücret artışı talep etme ya da aradıkları ücreti başka yerde bulma fırsatı da artıyor.

Hükümet, Cuma günü Eylül ayında ikinci ay üst üste istihdam artışının zayıf olduğunu ve yalnızca 194 bin yeni istihdamın olduğunu bildirmişti. Ancak işsizlik oranının yüzde 5,2’den yüzde 4,8’e düştüğü görüldü.

İşçilerin işten ayrılması genelde ekonomide iyiye işaret olarak görülür ve işçilerin daha iyi işler bulabileceklerine olan güveni gösterdiği yorumu yapılır. Ağustos ayında istifalardaki büyük artışın bir kısmının bu güveni gösterdiği sanılıyor, ancak istifaların müşterilerle yakın temas içinde olunan sektörlerde yoğunlaşması bu durumda Corona virüsünün de önemli rolü olduğunu gösteriyor. Bu da birçok kişinin başka iş bulmadan işlerinden ayrılmış olabileceğine işaret ediyor.

Gıda yardımı alanların oranı hala yüksek

Öte yandan ABD’de açlık ve gıda güvensizliği son altı ayda önemli ölçüde azaldı, ancak yine de ihtiyaç Corona virüsü önceki döneme göre belirgin şekilde yüksek seyrediyor.

Associated Press’in (AP) çok sayıda gıda bankasının dağıtım verilerini analiz ettiği çalışması ülke genelinde dağıtılan gıda miktarının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Bu azalmanın Corona virüsü aşılarının piyasaya çıktığı bahar aylarında başladığı ve kapanan sektörlerin açılmasıyla aynı döneme denk geldiği görülüyor.

200’den fazla gıda bankasının yardımlarını koordine eden Feeding America adlı kar amacı gütmeyen örgütün başkanı Katie Fitzgerald, gıda dağıtımının azaldığını, ancak pandemi öncesine göre hala yüzde 55 yüksek seyrettiğini söyledi.

Sayının yüksek seyretmesinin sorumlusunun Corona virüsünün Delta varyantının ofislere dönmeyi geciktirmesi ve devletin Corona yardımlarının önemli kısmının süresinin dolması olduğu sanılıyor.

Bu durum gıda yardımına muhtaç ailelerin kendilerini bir kez daha dış yardıma muhtaç halde bulmalarına neden oldu.

Feeding America ile çalışan gıda bankalarının gıda dağıtımında 2021’in ilk çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine yani pandemiden hemen öncesine göre yüzde 31 artış olmuş.

2020 yılının Mart ayında işyerleri ve okullar kapanmaya başlayınca bu durumun etkisi hemen dağıtılan gıda miktarına yansımış görünüyor. 2020’nin ikinci çeyreğinde dağıtılan gıda miktarı yüzde 42 oranında artarken, üçüncü çeyrekte ise yalnızca yüzde 5’lik bir artış görüldü. Gıda dağıtımı 2020'nin sonundan 2021'in ilk çeyreğine kadar düşerken, son veriler düşüşün dengelendiğini gösteriyor.

Gıda ihtiyacındaki artış sürebilir

Artan ihtiyaçların ne kadar devam edeceği tartışma konusu. Muhafazakar tahminler önümüzdeki yaza kadar sürebileceğini öngörüyor.

Hükümetin gıda yardımı programlarına talep de pandemi döneminde arttı. Tarım Bakanlığı, Takviye Gıda Yardımı (SNAP) Programı’ndan faydalananların sayısının 2019’dan 2021’e kadar 7 milyon arttığını bildirdi. Başkan Joe Biden Ağustos ayında SNAP yardımlarının bu aydan başlayarak yüzde 25 arttırılması kararı almıştı.

Ancak hükümetin gıda yardımı programını almak için gerekli koşulları karşılayamayanlar, bürokrasiyi aşamayanlar ya da göçmenlik statüsü nedeniyle kaygı yaşayanlar bu yardımlara erişemiyor. Bu da gıda bankalarını milyonlarca kişinin birinci gıda kaynağı haline getiriyor.

Tarım Bakanı Tom Vilsack’a göre pandeminin zirvesinde Amerikalı yetişkinlerin yüzde 14’ü SNAP yardımı alıyordu. Vilsack bu sayının yüzde 8 civarına düştüğünü, ancak ihtiyacın hala yüksek olduğunu söylüyor.

Vilsack, Biden yönetiminin, gıda bankalarının daha fazla taze meyve, sebze ve süt ürününün depolanabileceği soğutma kamyonu ve depoların finanse edilmesi için Haziran ayında 1 milyar dolar ayırarak ulusal gıda bankası altyapısını güçlendirmek için harekete geçtiğini söyledi.

