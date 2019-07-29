ABD'de istihbaratın şefi görevinden ayrılıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. İlgili kararını Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Trump, "ülkesine büyük hizmetlerinden dolayı" Coats'a teşekkür etti. Trump mesajında ayrıca, Coats'tan boşalacak olan koltuğa ABD Kongresi'nde Teksas eyaletini temsil eden John Ratcliffe'i aday gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu'nda da yer alan Ratcliffe, Başkan Trump'a olan bağlılığı ile tanınan bir isim. Ratcliffe, ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri’ne Rusya’nın olası müdahalesini araştıran eski Özel Yetkili Savcı Mueller'e, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade sırasında agresif bir biçimde sorduğu sorularla gündeme gelmişti.

Dan Coats ile görüş ayrılıkları

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un son dönemlerde Başkan Trump ile birçok konuda görüş ayrılığı yaşadığı belirtiliyor. Sene başında Amerikan istihbarat servislerinin küresel tehlikeler ile ilgili raporlarında İran konusunda uyarılarda bulunulmuş, ancak Tahran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer programa uyduğu ifade edilmişti. Trump ise özellikle rapordaki bu ifadelerden dolayı istihbarat kurumlarının yeterliliğini sorgulamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm istihbarat birimlerinin koordinasyonunu yürüten Coats ile Trump arasında ayrıca Kuzey Kore ve IŞİD ile ilgili görüş ayrılıkları olduğu dile getiriliyor. İstihbarat servislerinin söz konusu raporlarında Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını yok edebileceği ile ilgili açıklama gerçekçi bulunmazken, IŞİD de hala büyük bir tehlike olarak nitelendiriliyordu. Coast ayrıca bir çok kez Rusya'nın olası siber saldırılarına karşı uyarılarda bulundu. İstihbarat birimleri, Trump'ın kazandığı 2016 Başkanlık Seçimleri’ne Rusya'nın siber saldırı ve farklı yöntemlerle müdahale ederek, adaylardan Hillary Clinton'a zarar vermeye çalıştığına inanıyor. ABD Başkanı Trump ise bu iddialara kuşkuyla yaklaşıyor.

AFP,dpa / ET,DK

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