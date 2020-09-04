ABD'de İstihdam Ağustos Ayında Yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Ağustos ayı istihdam raporuna göre hükümetin Corona virüsü salgını nedeniyle sağladığı mali yardımların sona ermesi ve bunun ekonomik iyileşme sürecini tehdit etmesi istihdamı yavaşlattı. ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 1 milyon 734 bin olarak kayda geçmişti. Cuma günü açıklanan son verilere göre ise Ağustos ayında 1 milyon 371 bin kişiye istihdam sağlandı. Temmuz ayında yüzde 10,2 olarak kaydedilen işsizlik oranı ise Ağustos ayında yüzde 8,4'e geriledi. Reuters haber ajansının anketine katılan iktisatçılar, Ağustos ayında 1 milyon 400 bin kişiye istihdam sağlandığını, işsizlik oranınınsa yüzde 9,8'e düştüğünü tahmin etmişti. Ulaştırmadan imalat sanayiine çok sayıda şirketin elemanlarını işten çıkarması ya da zorunlu izin uygulamasına gitmesi, Beyaz Saray ve Kongre üzerinde yeni bir mali paket üzerinde çıkmaza giren müzakerelerin yeniden başlatılması için baskı oluşturuyor. Başkanlık seçimlerine iki ay kala istihdamın durumu, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti açısından siyasi bir koz anlamına gelebilir.

“Yardım paketi ekonomiyi canlı tuttu” Şirketlerin maaş ödemesi yapmalarına yardımcı olan programların süresi ya doldu ya da dolmak üzere. Haftalık 600 dolar tutarındaki işsizlik yardımının süresi Temmuz ayında dolmuştu. Corona virüsü salgınının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla Mart ayı ortasında çok sayıda işyerinin kapanması, ekonomik faaliyetlerin neredeyse durmasına yol açmıştı. İktisatçılar, daha sonra ekonomideki hızlı toparlanmayı ise yardım paketine bağlıyor. ABD'de Corona virüsü salgını sürecinde istihdam, en çok Haziran ayında artmış, Haziran'da istihdam edilenlerin sayısı 4 milyon 791 bin olarak kayıtlara geçmişti. Cuma günü açıklanan raporun yanı sıra 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce açıklanacak son bir istihdam raporu daha olacak. İstihdam edilenlerin çoğu, zorunlu izne çıkarılan ancak yeniden iş başına çağrılanlar ya da geçici süreliğine işten çıkarılanlar. ABD'de yaz aylarında yaygın olarak görülen Corona virüsü vakaları azalma gösterse de birçok bölge, hala salgının etkisi altında.