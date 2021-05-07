ABD’de İstihdam Artışı Beklenenin Çok Altında Kaldı

Bundan 12 ay önce Corona virüsünün ilk dalgasıyla mücadelede zaruri olmayan işyerlerinin zorunlu kapanması 20 bin 679 kişilik istihdam kaybına neden olmuştu. İşsizlik yardımına başvuruda bulunanlarınsayısı ise salgının başlamasından bu yana ilk kez 500 bin kişi azaldı.

Beyaz Saray’ın Mart ayında onayladığı 1 milyar 900 milyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketinin ardından Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilk istihdam raporunun ekonominin ikinci çeyreğine güçlü ivmeyle girmesi beklentisini etkilemesi ise beklenmiyor. ABD ekonomisinin bu yıl son 40 yılın en iyi büyüme performansını sergilemesi bekleniyor.

Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre tarım dışı sektörlerdeki istihdam Nisan ayında yalnızca 266 bin arttı, Mart ayında bu artış 770 bindi. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomi uzmanlarının Nisan ayı tahminiyse 978 bin yeni iş sahasının açılacağı yolundaydı.

ABD’de işverenler Nisan ayında beklentilerin altında istihdam sağladı. Bu durum işyerlerinin pandemiye karşı kaydedilen gelişme ve hükümetin büyük mali yardımları sayesinde ekonominin açılmasıyla artan talebi karşılamakta zorlanmasına neden oldu.

16 yaşın üstündeki Amerikalılar’ın tamamı artık Corona virüsü aşısı olabiliyor. New York, New Jersey ve Connecticut gibi eyaletler işyerlerindeki Corona kısıtlamalarını kaldırmaya başladı.

Ancak ekonominin 2003’ün üçüncü çeyreğinden bu yana ikinci en hızlı büyüme oranını yakalaması ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 hızla büyümesi istihdam ve hammadde sıkıntısına neden oldu.

İmalat sektöründen, hizmet sektörüne kadar birçok alanda işverenler eleman sıkıntısı çekiyor. Anne-babaların hala evde çocuk bakmak zorunda olmaları, Corona virüsünden kaynaklanan emeklilikler ve cömert işsizlik yardımlarının bunun temel nedenleri arasında olduğu sanılıyor.

İstihdamdaki yavaşlığın işsizlik yardımlarının sona ereceği Eylül ayına kadar sürebileceği sanılıyor.

İşgücü piyasası, uyumlu mali ve para politikalarıyla desteklenmeye devam ediyor. Başkan Joe Biden eğitim ve çocuk bakımı, orta ve düşük gelirli aileler, altyapı ve istihdam gibi alanlarda 4 trilyon dolar daha harcamayı planlıyor. Merkez Bankası (FED) da gösterge faiz oranını sıfıra yakın tutarak bir süre tahvil alımlarıyla ekonomiye para pompalamaya devam edeceğinin sinyalini vermişti.

İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 6,0'dan Nisan'da yüzde 6,1'e yükseldi. İnsanların kendilerini "çalışıyor ama işe gitmiyor" olarak yanlış sınıflandırmaları nedeniyle işsizlik oranı olduğundan düşük sanıldı. Milyonlarca Amerikalı hala işsiz ve çoğu pandemi nedeniyle kalıcı olarak işini kaybetmiş durumda.

