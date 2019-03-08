‘ABD’de İstihdam Artışı Son Bir Buçuk Yılın En Düşüğü’ 

ABD’de hükümetin aylık istihdam raporuna göre Şubat ayında iş piyasasında 20 bin istihdamla son bir buçuk yıldaki en yavaş istihdam artışı görüldü. İstihdamdaki yavaşlamada kötü hava koşulları ve hükümetin kısmen kapanmasının da etkisi olduğu sanılıyor.

Ocak ayındaysa 311 bin iş imkanıyla son bir yıldaki en yüksek düzeye ulaşılmıştı. Son üç ayda iş piyasasındaki büyüme ortalama 186 bin iş pozisyonuyla zaman içinde işsizlik oranını düşürecek bir profil çiziyordu.

Şubat ayındaki yavaşlamaya rağmen hükümetin aylık istihdam raporunda bazı olumlu işaretler de vardı. Ortalama saat ücretinde geçen yıla oranla yüzde 3,4 artış görüldü. Bu son on yılda bir yıldan diğerine yaşanan en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı da yüzde 3,8 ile son 50 yılın en düşüğüne yaklaştı. Ocak ayında oran yüzde 4’tü.

“Soğuk hava ve hükümetin kapalı kalması etkili oldu”

İnşaat ve restoran sektöründe istihdamı olumsuz etkileyen etkenlerin başında Şubat ayında bazı eyaletleri etkisi altına alan soğuk havanın olduğu sanılıyor. İş piyasasındaki büyüme önündeki bir diğer engelinse Ocak ayında hükümetin 35 gün boyunca kapalı kalması olduğu düşünülüyor.