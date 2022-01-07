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ABD’de İstihdam Beklenenin Altında Arttı

07.01.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma Bakanlığı’nın aylık verilerine göre, ABD’de Aralık ayında istihdam oranı beklenenin altında arttı. İşsizlik oranı ise Kasım ayındaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 3,9’a düştü

ABD’de Aralık ayında istihdam oranı beklenenin altında arttı. Corona virüsü vakalarında yaşanan yeni dalganın ekonomik hareketliliğe sekte vurduğu ülkede, eleman sıkıntısı ve istihdam kazanımlarının yakın vadede istikrarlı bir düzeyde kalmayı sürdürebileceği belirtiliyor.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı aylık istihdam verilerine göre, Aralık ayında tarım dışı istihdam 199 bin arttı. Raporda, Kasım ayı rakamlarında bir güncelleme de yapılarak, daha önce 210 bin olarak açıklanan istihdam artışı 249 bin olarak değiştirildi. İşsizlik oranı da Kasım ayındaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 3,9’a düştü. Veriler ABD’de işgücü piyasası koşullarındaki daralmayı yansıtıyor.

Reuters’un anket yaptığı ekonomistler, Aralık ayında istihdamın 400 bin artacağını, işsizlik oranını da yüzde 4,1’e düşeceğini tahmin etmişti. Tahminler 150 binden 1,1 milyona kadar uzanan seviyelerde değişkenlik gösteriyordu.

Yine de istihdam raporu, her ne kadar halk sağlığı umulan bir seviyede olmasa da 2021’i iyi bir noktada kapatan bir ekonomik tabloyu yansıtıyor.

Aralık ayında istihdam artışının beklenenin altında çıkmasında muhtemelen eleman sıkıntısı ve hükümetin istihdamla ilgili raporlamalarda uyguladığı mevsimsel ayarlamalardan kaynaklı anomalilerin etkisinin olduğu yorumu yapılıyor.

Hükümet Salı günü yaptığı açıklamada, Kasım ayı sonunda 10,6 milyon açık iş pozisyonunun olduğunu bildirmişti.

Corona virüsünün en bulaşıcı varyantı olduğu düşünülen Omicron’un istihdama etkisinin Ocak ayında hissedileceği tahmin ediliyor.

ABD hafta başında günlük 1 milyon Corona virüsü vakasıyla küresel bir rekor kırılmıştı.

Havayolu şirketleri binlerce seferi iptal etti ve bazı okul bölgelerinde yerinde eğitime ara verildi.

İstihdam anketi sırasında hastalık izninde ya da karantinada olanlar ve maaş almayanlar da, her ne kadar teknik olarak iş sahibi olsalar da işsiz olarak sayılıyorlar.

Hükümetin fonladığı istihdam yardımlarının süresinin sonbaharda sona ermesinden sonra bazı işsizlerin tekrar işgücüne geri dönmekte olduğu yönünde işaretler bulunuyor. Ancak bu süreç, artan Omicron vakaları nedeniyle daha yavaş bir seyir gösterebiliyor.

İşgücüne katılım oranı, ya da iş sahibi olan ya da iş arayan çalışma yaşındaki Amerikalılar’ın oranı, pandeminin ilk başlarında tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledikten sonra yavaş bir ilerleme gösterdi.

Goldman Sachs’tan ekonomistler, işgücüne katılımın, erken emekli olanların çoğu ve genç-orta yaş çalışanlarının bir kısmının işgücüne dahil olmamasını hesaba katarak, pandemi öncesinde yıl sonundaki demografik eğilimin yüzde 0,5 civarı altında olmasını bekliyor.

İşsizlik ve işgücüne katılım oranları, bu yıl faiz oranlarını arttırmaya hazırlanan ABD Merkez Bankası (FED) tarafından da yakından izleniyor. Bankanın 14-15 Aralık’taki toplantısının bu hafta yayınlanan tutanakları, bankadaki yetkililerin işgücü piyasasını “çok daralmış” gördüklerini ortaya koydu.

Bu daralma, artan ücretlerle kendisini gösteriyor. Enflasyon ücret artışlarının üzerine geçse de birçok tüketici, hem dev boyutta birikimleri hem de artan iş güvenliği gibi sebeplerle harcamalarına devam etti. Geçen yılki büyüme oranının 1984’ten bu yana en iyi seviyede olması bekleniyor.

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