ABD'de İstihdam Eylül'de Yavaşladı İşsizlik Yüzde 7,9'a Düştü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Eylül ayında ABD'de istihdam, beklenenden daha fazla yavaşladı. Hükümet harcamalarının azalması ve Corona pandemisinin halen etkisini sürdürmesi nedeniyle ekonomik toparlanmanın hız kesmesi, işsizliğin bazıları için kalıcı hale gelmesi riskini beraberinde getiriyor.
3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce açıklanan son istihdam raporunda, tarım dışı istihdamın Eylül ayında 661 bin arttığı bildiriliyor. Ağustos ayında bu rakam 1 milyon 489 bindi. Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı anketteyse Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısının 850 bin olduğu öngörülüyordu.
ABD'de 4 milyon 781 bin kişinin işe başladığı Haziran ayında istihdamda en yüksek büyüme görülmüştü.
Ağustos ayında yüzde 8,4 olan işsizlik oranıysa Eylül'de 7,9'a düştü. İşsizlik oranı, yüzde 14,7 ile en yüksek seviyeye ulaştığı Nisan ayından bu yana gerilese de kendilerini "işi olan ancak işe gitmeyenler" olarak sınıflandıranlar nedeniyle gerçekte olduğundan daha düşük görünüyordu.
“Açıklanan veriler siyaset malzemesi haline gelebilir”
Reuters haber ajansı, bugün açıklanan rakamların, Corona pandemisinin ekonomiye indirdiği darbenin en önemli meselelerden biri olduğu ortamda yürütülen başkanlık yarışında siyaset malzemesi haline geleceğini öngörüyor.
Başkan Donald Trump'ın istihdamın beş aydır artmasının ve işsizlik oranının düşük seyretmesinin, Şubat ayında gerileme eğilimine giren ekonomi için ilerleme sinyali anlamına geldiğini ısrarla vurgulaması bekleniyor.
Ancak Eylül ayına ilişkin istihdam rakamları, iş piyasasının güç kazanmaya başladığı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük veriler. ABD'de Mart ve Nisan aylarında 22 milyon 200 bin kişi işini kaybetmişti. İstihdamın Eylül ayında daha zayıf olması, 2020 yılının dördüncü çeyreğine girerken büyümenin daha yavaş olacağının sinyalini vermesi anlamına geliyor.
Demokrat Parti başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise ekonomik çalkantının nedeninin Beyaz Saray'ın Corona pandemisiyle mücadeledeki başarısızlığı olduğunu kaydediyor.
“İstihdamda yıl sonuna doğru yeni bir düşüş olabilir”
Los Angeles'taki Loyola Marymount Üniversitesi'nden ekonomi ve finans profesörü Sung Won Sohn, "Ekonomik iyileşme daha düşük hızda devam ediyor çünkü hükümetin sağladığı ekonomik teşvik paketleri büyük ölçüde eridi. İşten çıkarmaların ve iflasların arttığını görüyoruz. Yeni hükümet daha fazla destekle işbaşına gelinceye kadar istihdamın yıl sonuna doğru azalmaya devam ettiğini görmek beni şaşırtmaz" dedi.
Reuters haber ajansına göre Corona enfeksiyonu vakalarının sonbahar aylarında artması, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara bazı kısıtlamalar getirilmesine yol açabilir. Siyasi belirsizliğin seçimlerden sonra da devam edebileceği olasılığı ise şirketlerin işe alımlarda daha temkinli davranmasına neden olabilir.
Özellikle hizmet sektöründe ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının üzerinden geçen birkaç aydır talebin düşük seyretmesi, kimi şirketlerin tamamen kapanmasıyla ya da daha çok elemanı işten çıkarmasıyla sonuçlanabilir.
Walt Disney, bu hafta yaptığı açıklamada, temalı eğlence parklarında çalışan 28 bin elemanı işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Amerika'daki en büyük havayolu firmalarından American Airlines ve United Airlines ise Perşembe gününden itibaren 32 bin çalışanını zorunlu ücretsiz izne çıkarmaya başlayacağını açıkladı.