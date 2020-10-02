ABD'de İstihdam Eylül'de Yavaşladı İşsizlik Yüzde 7,9'a Düştü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Eylül ayında ABD'de istihdam, beklenenden daha fazla yavaşladı. Hükümet harcamalarının azalması ve Corona pandemisinin halen etkisini sürdürmesi nedeniyle ekonomik toparlanmanın hız kesmesi, işsizliğin bazıları için kalıcı hale gelmesi riskini beraberinde getiriyor.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce açıklanan son istihdam raporunda, tarım dışı istihdamın Eylül ayında 661 bin arttığı bildiriliyor. Ağustos ayında bu rakam 1 milyon 489 bindi. Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı anketteyse Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısının 850 bin olduğu öngörülüyordu.

ABD'de 4 milyon 781 bin kişinin işe başladığı Haziran ayında istihdamda en yüksek büyüme görülmüştü.

Ağustos ayında yüzde 8,4 olan işsizlik oranıysa Eylül'de 7,9'a düştü. İşsizlik oranı, yüzde 14,7 ile en yüksek seviyeye ulaştığı Nisan ayından bu yana gerilese de kendilerini "işi olan ancak işe gitmeyenler" olarak sınıflandıranlar nedeniyle gerçekte olduğundan daha düşük görünüyordu.