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ABD’de İstihdam Nisan’da Beklentileri Aştı

06.05.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de tarım dışı istihdam Nisan ayındada 428 bin kişi artarak, 380 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı Nisan'da yüzde 3,6 olarak kaydedildi

ABD’de İstihdam Nisan’da Beklentileri Aştı

Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı Nisan ayı istihdam verilerine göre, ABD’de tarım dışı istihdam, yüksek enflasyon, kronik arz sıkıntısı, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş ve çok daha yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen Nisan’da 428 bin kişi artarak, 380 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bugün yayınlanan rapor, geçen ayki işe alımların, işsizlik oranını son 50 yıldaki en düşük seviyenin hemen üzerindeki yüzde 3,6 seviyesinde tuttuğunu gösterdi.

Ekonominin işe alım kazançları, son kırk yılın en kötü enflasyonu karşısında çarpıcı bir şekilde tutarlı. İşverenler 12 ay boyunca en az 400 bin istihdam sağladı.

Aynı zamanda, istikrarlı ücret artışlarıyla birlikte Nisan ayındaki istihdam artışı, tüketici harcamalarının artmasına neden olacak ve muhtemelen ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu yavaşlatmaya çalışmak için borçlanma faizlerini keskin bir şekilde arttırma yolunda ilerlemesini sağlayacak.

Bu veriler günün erken saatlerinde borsa işlemlerine de yansıdı. Verilerin işgücü ücretlerini ve enflasyonu yüksek tutacağı ve tüketiciler ve işletmeler için giderek daha ağır borçlanma maliyetlerine yol açacağı endişesi, borsa işlemlerinde hissedildi. Daha yüksek kredi faizi oranlarının şirket karlarını azaltabileceği belirtiliyor.

İşsizlik maaşı başvuruları hala son 50 yılın en düşük seviyesinde

Öte yandan Amerika’da geçen hafta işsizlik yardımına başvuran Amerikalılar’ın sayısı beklentilerin üstünde arttı; ancak işsizlik maaşı alanların toplam sayısı son 50 yılın en düşük seviyesinde.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD'deki işsizlik maaşı başvuruları 30 Nisan'da sona eren haftada 19 bin artarak 200 bine yükseldi. İlk kez yapılan işsizlik maaşı başvuruları genellikle işten çıkarmaların sayısını yansıtıyor.

Haftalık ortalama, bir önceki haftaya göre 8 bin artarak 188 bine yükseldi.

23 Nisan'da sona eren haftada işsizlik yardımı başvurusu alan Amerikalılar’ın toplam sayısı önceki haftaya göre 19 bin azalarak 1 milyon 384 bine düşmüştü. Bu, 17 Ocak 1970'ten bu yana görülen en düşük rakam.

Amerikalı işçiler, Corona virüsü pandemisinin ekonomiyi kısa ama yıkıcı bir durgunluğa sokmasından iki yıl sonra tarihi bir güçlü iş güvenliği dönemini yaşıyor. Haftalık işsizlik yardımı başvuruları, ekonomi genelen daralmış olsa bile, bu yılın büyük bölümünde salgın öncesi seviye olan 225 binin altında kaldı.

Yeni iş ilanlarında rekor

İşgücü İstatistikleri Bürosu’nun hafta başında açıkladığı verilere göre, Amerikalı işverenler Mart ayında 11,5 milyon yeni iş ilanı vererek, rekor kırdı.

Bu da her işsiz kişi için iki iş ilanı düşüyor anlamına geliyor. Mart ayında 4,5 milyon Amerikalı işini bırakarak rekor kırmıştı. Bu, başka yerlerde daha iyi ücret veya daha iyi çalışma koşulları bulabileceklerinden emin olduklarının bir işareti olarak görülüyor.

İşverenler geçen yıla göre ayda ortalama 540 binden fazla iş sağlayarak, işsizlik oranını yüzde 3,6'ya düşürdü.

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