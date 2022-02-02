ABD’de İstihdam Olanaklarında Büyük Artış

ABD’de istihdam alanında açık pozisyon sayısı 2021’in Aralık ayında rekor düzeye yaklaştı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayının son gününde toplam istihdam alanı sayısı 10 milyon 900 bin olarak kaydedildi. Kasım ayında büyük bir dalga halinde görülen istifalarda ise duraksama gözlemlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınlanan aylık Yeni İstihdam Alanları ve İstihdam Anketi sonuçları, Aralık ayında boş pozisyonlarda 150 bin artış olduğunu gösteriyor. Pandeminin başlangıcında tarihi bir ekonomik daralma kaydedilen ülkede geçen yılın Temmuz ayında pozisyon açığı 11 milyonun üzerindeydi.

Geçen yılın sonunda kaydedilen boş pozisyonların önemli bir kısmı konaklama ve yemek hizmetleri sektörlerinde. 150 bin yeni iş olanağının 133 bini bu sektörlerde. Açık pozisyonların arttığı diğer sektörlerin başında bilişim ve dayanıksız tüketim malları üretimi alanlarının yanı sıra yerel ve federal çapta eğitim alanı geliyor. Toptan satış, finans ve sigorta sektörlerinde ise açık pozisyon sayısı azaldı.

Yüzde 6,8 olarak belirlenen boş pozisyon oranında değişiklik kaydedilmedi. Diğer taraftan, Aralık ayında işe alımlarda bir önceki aya kıyasla 333 bin gerileme görüldü ve toplam işe alım sayısı 6 milyon 3 bin olarak belirlendi. Yeni işe alımlarda en fazla azalma yaşanan alanlar profesyonel hizmetler ve işletme hizmetleri oldu.

Kasım ayında rekor sayıda istifa kaydedilirken, Aralık ayında kendi tercihleriyle işlerinden istifa edenlerin sayısında 160 bin gerileme oldu. Ancak Aralık ayında da toplam istifa sayısı 4 milyon 3 bine kadar ulaştı.

Çalışma Bakanlığı’nın yeni verilerine göre, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerde istifalar düşüşte. İstifa sayısında gerileme yaşanan diğer başlıca sektörler ise konaklama, yiyecek ve inşaat sektörleri.

Dayanıksız tüketici malları üretimi sektöründe ise Aralık ayında da istifalarda artış yaşandı.

