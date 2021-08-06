ABD'de İstihdam Rakamları Sevindirdi

Pandeminin tetiklediği resesyondan çıkma çabalarının sürdüğü Amerika’da Temmuz ayında 943 bin yeni iş sahası açıldı. Son verilere göre, ülke genelinde işsizlik oranı da yüzde 5,4’e düştü.

Yaklaşık 1 milyon kişinin istihdam piyasasına geri döndüğü ülkede işsizlik oranı Haziran ayında 5,9 olarak açıklanmıştı.

AP’nin haberine göre geçen ay 943 bin olarak kayıtlara geçen istihdam artışı, uzmanların tahmininden çok daha fazla. Aşılama oranının yükselmesiyle beraber faaliyetleri artan otel ve restoranlarda geçen ay işe alınan yeni çalışan sayısı 327 bin. Devlet okullarında da aynı dönemde 221 bin kişi işe alındı.

Eleman bulmakta zorlanan işletmelerin yeni işe alımlarda maaşları yükselttiği de dikkat çekiyor. Temmuz ayında kaydedilen ortalama saatlik ücret, geçen yıl Temmuz ayına oranla yüzde 4 arttı.

Pandemiye karşı önlemler kapsamında işletmelerin kapanmasıyla beraber Amerika’da geçen yıl Mart ve Nisan aylarında toplamda 22 milyondan fazla kişi işini kaybetti. O dönemden bu yana yaklaşık 17 milyon kişi yeniden istihdam edildi.

Uzmanlar, mağaza, restoran ve bar gibi işletmelerin yeniden açılarak faaliyete geçmesinin yanı sıra pandemi sürecinde birçok Amerikalı’nın birikim yapmış olmasının da ekonominin hızla canlanması için zemin hazırladığı görüşünde.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Amerika’da gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yıl ortalama olarak yüzde 7 büyümesi bekleniyor. Bu, gerçekleşmesi halinde 1984’ten bu yana ülkede kaydedilen en hızlı ekonomik büyüme olarak kayıtlara geçecek.

Mayıs ayında 9 milyondan fazla iş ilanı verildi. Ancak pandemi sürecinde federal hükümetin Amerikalılar’a sunduğu mali yardım nedeniyle çok sayıda kişinin iş başvurusu yapmak yerine işsizlik maaşını kullanmayı tercih ettiği gözlemleniyor. Yardım Eylül ayında sona eriyor.

Diğer taraftan, birçok Amerikalı da sağlık kaygısı nedeniyle istihdam alanlarına geri dönmeye çekiniyor. Okulların büyük bir bölümünün hala kapalı olması da birçok yetişkinin çocuklarının yanında durma ihtiyacı nedeniyle işlerine geri dönmediği belirtiliyor.

Her ne kadar ülkede ekonominin canlanması memnunlukla karşılansa da, Delta varyantının hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesi önlemlerin yeniden sıkılaştırılabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

Amerika’da günlük ortalama yeni Corona virüsü vaka sayısı 75 bini geçmiş durumda. Bu rakam Ocak ayında 250 bin, Haziran ayında ise 12 bin civarındaydı.

