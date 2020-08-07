ABD'de İstihdam Temmuz Ayında Yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı rapora göre, ülke ekonomisi Temmuz ayında 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağladı. Mayıs ve Haziran aylarında istihdamdaki geri kazanımlara kıyasla düşük olan bu rakam, Corona virüsü vakalarında artışın sürmesinin, işe alımları ve ekonomik iyileşmeyi yavaşlattığının kanıtı.
Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta işe başlayan 2 milyon 700 bin, Haziran'da da 4 milyon 800 binle kıyasla fazlasıyla düşük.
Doğrulanmış Corona enfeksiyonu vaka sayılarının Amerika genelinde halen yüksek seyretmesi ve işyerlerinin baskı altında kalmaya devam etmesi nedeniyle çok sayıda işveren, ya yeni eleman almak istemiyor ya da zaten alamıyor.
Son üç ayda yaratılan istihdam hesaba katılsa bile, bakanlığa bağlı Çalışma İstatistikleri Dairesi'nin bugün açıkladığı veriler, pandeminin yol açtığı resesyon nedeniyle işini kaybeden 22 milyon çalışanın sadece yüzde 42'sinin yeniden işbaşı yapabildiğini gösteriyor.
Verilere göre işsizlik oranı, Temmuz ayında yüzde 11,1'den yüzde 10,2'ye geriledi. Bu oran bile 2008-2009 Büyük Resesyon döneminde kaydedilen en yüksek işsizlik oranını hala aşıyor.
Amerika'da Haziran sonunda artmaya başlayan Corona vakaları, Temmuz ortasında daha da yükseldi. Temmuz ortasındaki günlük vaka sayıları, Haziran'da kaydedilen sayıların iki katından fazlaydı.
Vakaların artması, bar ve restoran gibi işletmelerin ikinci kez kapanmasına ve tüketici güveninin sarsılmasına yol açtı. Çok sayıda tüketici; alışveriş, seyahat ve restoranlara yaptığı harcamaları kesmeye, kalabalıklardan uzak durmaya başladı.
Temmuz'dan bu yana ise yeni vaka sayısı artış oranında düşüş gözleniyor.
Çalışma Bakanlığı raporuna göre istihdam, Temmuz ayında birçok sektörde önceki aya göre daha zayıf kaldı. Temmuz'da imalat sektöründe sadece 26 bin kişi istihdam edildi. Bu rakam, Haziran'da imalat sektöründe istihdam edilenlerin onda birinden az.
Restoran, bar, otel ve eğlence mekanları Temmuz'da 592 bin kişiye istihdam sağladı. Oysa Haziran ayında bu sektörlerde istihdam edilenlerin sayısı Temmuz'dan dört kat fazlaydı. Haziran'da 800 binden fazla kişi perakende sektöründe işe başlarken Temmuz'da bu sayı 258 bine geriledi.
16 milyon 300 bin kişi hala işsiz
Raporda ayrıca Temmuz ayında 16 milyon 300 bin kişinin işsiz olduğu ayrıntısı da mevcut. Bu sayı, Corona virüsü pandemisinden önceki işsiz sayısı olan 5 milyon 900 binin neredeyse üç katı. İşini kaybedenlere yapılan haftalık 600 dolarlık federal işsizlik yardımının süresi geçen hafta dolmuştu. Eyaletlerin sağladığı işsizlik yardımının miktarıysa haftada ortalama 375 dolar.
Haftalık 600 dolarlık yardımın süresinin dolması, Amerika'daki işsizlere sağlanan yardımın yüzde 50 ila yüzde 75 oranında azalması, bunun da çok sayıda kişinin darboğaza düşmesi anlamına geliyor. İktisatçılara göre federal yardımlar, tüketici harcamalarına bağımlı Amerikan ekonomisinde itici güçtü. Bu yardımın kesilmesi, aylık kira ve konut kredisi ödemelerini yapmakta zorlanan 23 milyon Amerikalı'nın evini kaybetmesi anlamına gelebilir.
Kongre'deki Demokrat Partili liderler ve Beyaz Saray arasında işsizlik yardımının süresinin uzatılması müzakereleri de henüz sonuç vermiş değil. İki tarafın, Kongre gelecek hafta tatile girmeden önce anlaşamaması olasılığı da gündemde. Ancak anlaşmaya varılsa bile haftalık federal işsizlik yardımı ödemelerinin miktarının 600 dolardan daha az olma ihtimali yüksek.
ABD ekonomisi, Nisan-Haziran çeyreğinde neredeyse yüzde 33 oranında daralmaya neden olan resesyondan kurtulmakta zorluk çekiyor. Resesyon nedeniyle işverenler eleman sayılarını azalttı, tüketiciler harcamaları kesti, şirketler yatırım ve büyüme politikalarından geri adım attı.
Birçok iktisatçı, ekonominin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte Temmuz-Eylül çeyreğinde somut ilerleme kaydedileceğini öngörüyor. Ancak bu ilerlemenin, ekonominin ikinci çeyrekteki ani ve şiddetli gerilemesini telafi edecek düzeyde olması beklenmiyor.