ABD'de İstihdam Temmuz Ayında Yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı rapora göre, ülke ekonomisi Temmuz ayında 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağladı. Mayıs ve Haziran aylarında istihdamdaki geri kazanımlara kıyasla düşük olan bu rakam, Corona virüsü vakalarında artışın sürmesinin, işe alımları ve ekonomik iyileşmeyi yavaşlattığının kanıtı.

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta işe başlayan 2 milyon 700 bin, Haziran'da da 4 milyon 800 binle kıyasla fazlasıyla düşük.

Doğrulanmış Corona enfeksiyonu vaka sayılarının Amerika genelinde halen yüksek seyretmesi ve işyerlerinin baskı altında kalmaya devam etmesi nedeniyle çok sayıda işveren, ya yeni eleman almak istemiyor ya da zaten alamıyor.

Son üç ayda yaratılan istihdam hesaba katılsa bile, bakanlığa bağlı Çalışma İstatistikleri Dairesi'nin bugün açıkladığı veriler, pandeminin yol açtığı resesyon nedeniyle işini kaybeden 22 milyon çalışanın sadece yüzde 42'sinin yeniden işbaşı yapabildiğini gösteriyor.

Verilere göre işsizlik oranı, Temmuz ayında yüzde 11,1'den yüzde 10,2'ye geriledi. Bu oran bile 2008-2009 Büyük Resesyon döneminde kaydedilen en yüksek işsizlik oranını hala aşıyor.