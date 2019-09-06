ABD’de İstihdamda Büyüme Beklentilerin Altında Kaldı

ABD’de Ağustos ayı istihdam raporu açıklandı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, istihdamda büyüme beklenenin ötesinde yavaşladı. Ancak Çin’le tırmanan ticaret gerilimine rağmen, maaşlardaki artışın tüketici harcamalarını desteklemesi beklentisi sebebiyle ekonominin kısmen büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ülkede tarım dışı istihdam 158 bin beklentisinin altında kalarak Ağustos ayında 130 bin arttı. Son üç ayda yaratılan istihdam her ay ortalama 156 bin civarındaydı. Çalışma yaşındaki nüfusun büyümesine yetişmek için her ay ortalama 100 binin üzerinde istihdam yaratılması gerekiyor. İşgücüne katılımın artması sebebiyle de işsizlik yüzde 3,7'de kalarak peş peşe üç ay değişiklik göstermedi. Arz Yönetimi Enstitüsü’nün imalat ve hizmet sektörlerindeki istihdam rakamlarındaki keskin düşüşlerle istihdamdaki yavaş büyüme uyumlu görünüyor. İşten çıkarılanlara iş bulma hizmeti sunan ve dünya çapında faaliyet gösteren Challenger, Gray & Christmas da ABD’li işverenlerin Ağustos ayında planlanan işten çıkarmalarında yüzde 37,7 oranında bir artış bildirmişti.

İstihdamda büyüme 2018 yılının ortasından bu yana yavaşlıyor. Trump yönetimi geçen ayki açıklamasında ekonominin Mart 2018 ile Mart 2019 arasında, önceki dönemlere göre 501 bin daha az istihdam yarattığını kaydetmişti. Bu, son 10 yıl içinde istihdam seviyesinde yapılan aşağı yönlü en büyük revizyon olarak kayda geçmişti. Bu rakamlar istihdamda o dönemki büyümenin ortalama ayda 210 bin yerine, 170 bin yeni istihdam olarak gerçekleştiğini gösteriyor. “Ekonomiyi güçlü tüketici harcamaları destekliyor” Trump yönetimi yılın ikinci çeyreği için de ekonomik büyümeyi azalttı. İstihdam raporuna göre ortalama saatlik kazançlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydedildi. Bu, Şubat ayından bu yana en büyük artış oldu. Ancak maaşlardaki yıllık artış, geçtiğimiz yılki artış hesaba katılmadığı için bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3’ten 3,2’ye düştü. Ekonomiyi, güçlü tüketici harcamaları destekliyor. İmalat sektöründe istihdam geçtiğimiz aya kıyasla 3 bin kadar arttı. Ancak bu artış Temmuz ayında 4 bindi. İmalat sektöründe kayda geçen bu kademeli düşüşe Salı günü açaıklanan Arz Yönetim Enstitüsü raporu da dikkat çekmişti. Rapora göre imalat sektöründe istihdam Ağustos’ta da azaldı ve Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine indi.