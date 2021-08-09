ABD'de İşverenlerin Eleman Sıkıntısı Sürüyor

ABD'de Haziran ayında eleman bulunamayan açık iş pozisyonlarının sayısı rekor seviyeye erişirken işe alımlarda da artış kaydedildi. Bu durum, ekonomik iyileşme sürecinin ivme kazanmaya başlamasına rağmen işgücü piyasasının önünü tıkayan tedarik sıkıntısının hala mevcut olduğuna işaret ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, aylık Açık İş Pozisyonları ve İş Değiştirme Oranı Araştırması raporunda, işgücü talebinin bir ölçütü olan açık iş pozisyonlarının sayısının Haziran ayının son günü 10 milyon 100 bine çıktığını bildirdi.

Reuters haber ajansının yaptığı ankete katılan ekonomistler, açık iş pozisyonlarının Haziran ayında 9 milyon 280 bine çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Doldurulmayı bekleyen pozisyonların ABD'nin dört ana bölgesi olan Kuzeydoğu, Orta Batı, Güney ve Batı bölgelerinin her birinde arttığı, açık iş pozisyonu oranının yüzde 6,1'den yüzde 6,5'e çıktığı bildirildi.

ABD'de işverenler, ekonominin Corona virüsü pandemisinin yol açtığı krizden çıkma hızına yetişmek için yeniden eleman bulmakta zorlanıyor.

Yatırım bankacılığı şirketi JP Morgan'dan uzman Peter McCrory, açık iş pozisyonlarının işe alınanlara oranının tarihsel olarak yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Konaklama ve ağırlamada yüksek işgücü açığı

Özellikle konaklama ve ağırlama sektörlerinde işgücü açıklarının yüksek olduğu bildiriliyor. Çalışanların işgücüne yeniden katılmasını engelleyen etkenler arasında eyaletlerin ve federal hükümetin sağladığı cömert işsizlik yardımları, çocuk bakımı sıkıntısı ve Corona virüsü bulaşmasına ilişkin kaygılar yer alıyor.

Haziran ayında işgücü piyasasında en büyük açıkların hizmet, perakende, gıda ve konaklama sektörlerinde olduğu gözleniyor.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, Mayıs ayında 6 milyon olan işe alımların Haziran'da 6 milyon 700 bine yükselmesiyle birlikte olumlu bir işaret olarak algılandı. Bu artış, ABD hükümetinin işe alım verilerini takip etmeye başladığı 2000 yılından bu yana kaydedilen ikinci en yüksek artış oldu. Ekonomistler, okullar yeniden açılmaya ve pandemi dönemi işsizlik yardımlarının süresi dolmaya başladıkça işe alımlarda artış olacağını tahmin ediyor.

ABD hükümeti Cuma günü yayınladığı iş piyasasındaki büyümeye ilişkin raporunda, ABD'li işverenlerin son bir yıldır en yüksek sayıda elemanı işe almasıyla ve maaşları arttırmasıyla birlikte Temmuz ayında istihdamın da arttığını bildirmişti.

Haziran ayında en çok perakende sektöründe eleman işe alındı. Bu sektörde 291 bin pozisyon doldurulurken eyalet yönetimi ve yerel idareler 94 bin kişiyi işe aldı.

Ancak Delta varyantının yol açacağı yeni bir enfeksiyon dalgasının işsizleri işgücüne dönüşten caydırabileceği yönünde kaygılar hala mevcut.

Rapor ayrıca Haziran ayında kendi istekleriyle işten ayrılanların sayısının 3 milyon 900 bine yükseldiğini ortaya koydu. Mayıs ayında bu sayı 3 milyon 600 bindi. Bu sayılar pandemi öncesine kıyasla yüksek seyrediyor. Kendi istekleriyle işlerinden ayrılanların oranı, iş piyasasına ilişkin güveni ölçen bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Haziran ayında perakende, konaklama ve gıda sektörlerinde 1 milyon 350 bin kişi işten ayrıldı. Ancak bu sayı, tüm sektörlerde işlerini bırakanların yüzde 35'ini temsil ediyor ve uzun vadede bu sektörlerde işi bırakanların toplam sayısındaki payıyla paralel seyrediyor.

