ABD’de İşyerleri Çalıştıracak Kişi Bulmakta Zorlanıyor

Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD’de yaşam bir çok eyalette normale dönmeye başladı. New York Valisi Andrew Cuomo, geçtiğimiz haftalarda nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının aşı olduğu New York ve komşu eyaletler Connecticut ve New Jersey'de 19 Mayıs tarihinden itibaren perakende mağazaları, ofisler, restoranlar, sinema salonları, Broadway sahneleri, müzeler, açık ve kapalı eğlence merkezleri ve spor salonları dahil olmak üzere birçok işletmenin kapasite sınırı olmadan çalışabileceğini açıklamıştı.

Ancak salgın sonrası işletmelerin tam kapasite çalışması şimdilik zor görünüyor. Yaklaşık 14 ay sonra tam kapasiteyle açılmaya hazırlanan işletmeler asgari ücretle çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor.

Birçok işletmenin, kısıtlamaların tamamen kaldırılması için belirlenen takvimde çalıştıracak kişi bulamadıkları için tam kapasiteye geçemeyecekleri belirtiliyor

Çalışmasalar daha fazla kazanıyorlar

İşletmelerin çalıştıracak kişi bulamamasının nedenlerinden biri, hem eyalet hem de federal yönetimden salgın nedeniyle işsizlik yardımı alan kişilerin ellerine geçen para miktarının, bir işte çalışmaları halinde alacakları ücretten daha fazla olması.