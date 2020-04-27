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ABD'de İyileşenlerin Kan Bağışı Sayısı ve Tedavi Umutları Artıyor

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Amerika’da uzmanlar, Corona virüsünün yol açtığı salgın hastalığa karşı tedavi yöntemleri geliştirme çalışmaları kapsamında, virüsü kapan ve iyileşen kişilerin kan plazmasından yararlanarak hastalığa çare bulma yolunu deniyor. Çeşitli kliniklerde kan bağışı kampanyaları devreye sokuldu

ABD'de İyileşenlerin Kan Bağışı Sayısı ve Tedavi Umutları Artıyor

Amerika’da uzmanlar, Corona virüsünün yol açtığı salgın hastalığa karşı tedavi yöntemleri geliştirme çalışmaları kapsamında, virüsü kapan ve iyileşen kişilerin kan plazmasından yararlanarak hastalığa çare bulma yolunu deniyor.

İyileşenlerin antikorları umut oldu

İlk olarak 1890’lı yıllarda hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanan bu yöntemde, Corona virüsünün yol açtığı COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanan ve iyileşen kişilerin bağışladığı kandan ‘iyileşmiş plazma’ alınıyor ve hastalığa yeni yakalananlara, antikor içeren bu plazma aktarılıyor.

Bir milyondan fazla kişinin Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı Amerika’da, epidemiyologlar ülkede test yapılmayanlar arasında yüzbinlerce insanın da virüsü taşıdığını tahmin ediyor.

Kızılhaç ve Mayo Klinik'ten Kan Bağışı Kampanyası

İyileşmiş plazmaların tedavide kullanılabilmesi yönünde çalışmaları hayata geçirme amacıyla, Amerikan Kan Bankaları Birliği ve Amerikan Kızılhaçı kan bağışı kampanyaları başlattı. Aynı şekilde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de, Minnesota eyaletindeki Mayo Klinik’le işbirliği içinde kan bağışı programını devreye soktu.

Washington eyaletindeki tıp üniversitesi University School of Medicine’dan moleküler biyoloji uzmanı Jeffrey Henderson, üzerinde çalışılan bu yöntemle ilgili olarak “Geçmişte bu işe yaradı” diyor.

Amerika’da çeşitli tıp merkezleri ve kliniklerde iyileşmiş kan plazması kullanılarak Corona hastalarını iyileştirme yönünde ilk adımlar atılırken, Çin’de aynı yöntem kullanılarak yapılan testte, Corona virüsünü kapan beş ağır hastanın iyileştirildiği belirtiliyor.

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