ABD'de İyileşenlerin Kan Bağışı Sayısı ve Tedavi Umutları Artıyor

Amerika’da uzmanlar, Corona virüsünün yol açtığı salgın hastalığa karşı tedavi yöntemleri geliştirme çalışmaları kapsamında, virüsü kapan ve iyileşen kişilerin kan plazmasından yararlanarak hastalığa çare bulma yolunu deniyor.

İyileşenlerin antikorları umut oldu

İlk olarak 1890’lı yıllarda hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanan bu yöntemde, Corona virüsünün yol açtığı COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanan ve iyileşen kişilerin bağışladığı kandan ‘iyileşmiş plazma’ alınıyor ve hastalığa yeni yakalananlara, antikor içeren bu plazma aktarılıyor.

Bir milyondan fazla kişinin Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı Amerika’da, epidemiyologlar ülkede test yapılmayanlar arasında yüzbinlerce insanın da virüsü taşıdığını tahmin ediyor.

Kızılhaç ve Mayo Klinik'ten Kan Bağışı Kampanyası

İyileşmiş plazmaların tedavide kullanılabilmesi yönünde çalışmaları hayata geçirme amacıyla, Amerikan Kan Bankaları Birliği ve Amerikan Kızılhaçı kan bağışı kampanyaları başlattı. Aynı şekilde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de, Minnesota eyaletindeki Mayo Klinik’le işbirliği içinde kan bağışı programını devreye soktu.