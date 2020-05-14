ABD'de İzleme Yetkileri Senato'da Oylanacak

ABD’de Senatörler üç ayrı ‘‘izleme’’ yetkisinin yenilenmesini Perşembe günü oylayacak. Ancak bu izleme kanunlarının Amerikalılar’ın haklarını ihlal ettiği endişeleri hakim.
Yürürlükte olan izleme izinlerinin süresi ABD Kongresi üyelerinin, Corona önlemleri nedeniyle Washington’dan ayrıldıkları Mart ayında sona ermişti. Temsilciler Meclisi üyeleri her iki partinin de desteğiyle bir uzlaşı tasarısına imza atmıştı. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell henüz tasarıyı Senato’ya taşıyamadı.
Temsilciler Meclisi’nden geçen kanuna ayrıca Başkan Donald Trump ile Adalet Bakanı William Barr ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de destek vermişti.
Yenilenmesi planlanan kanun istihbarat çevreleri tarafından yabancı istihbarat çalışanlarının yakalanması ve aşırılık faaliyetleriyle mücadelede önemli olduğu gerekçesiyle desteklenirken insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.
Yabancı İstihbarat İzleme Kanunu’nda süresi dolan hükümler, Federal Soruşturma Büroso’nun (FBI) ulusal güvenlik soruşturmalarında bir kişinin uluslararası terör örgütü adına hareket ettiği ortaya çıkmadan iş kayıtlarını elde etmek için mahkeme emri alınmasına izin veriyor ve soruşturmaya konu olan kişinin yakalanmamak için cep telefonu operatörü değiştirdiğinde dinlenmesini kolaylaştırıyor.
Senato liderleri, ulusal güvenlik davalarında kullanılan izleme yetkilerinin yenilenmesi konusunda varılan mutabakat çerçevesinde kanunda yapılacak değişikliklerin oylanmasına da izin verme kararı almıştı.
Çarşamba günü kanunda yapılan iki değişiklik, senatörlerin çoğunluğu tarafından destek görmüş ve McConnel’ın tasarıyı imza için Başkan’ın masasına getirme çabalarını zorlaştırmıştı.
Kanunun zaten hassas bir dengede olduğunu söyleyen McConnel, yapılacak değişikliklerin kanunun kendisinin yenilenmesi çabalarını baltalayabileceği uyarısında bulundu.
İlk değişiklik gerekli 60 oydan yalnızca 59’unu alarak çoğunluk engeline takılmıştı. Diğeri ise 77 oyla kabul edildi. Değişikliklerin her ikisi de her iki partiden de destek görmüştü.
İlk değişiklik, yetkililerin kişilerin internet arama bilgilerine ve arama geçmişine, yasal izin alınmadan erişim sağlamasını engelliyordu.
İkinci değişiklik ise bazı izleme davalarındaki kişilerin korunması için üçüncü tarafların izleme faaliyetlerine izin veriyordu.
Senato’nun kanunu bu iki değişiklikle birlikte onaylaması halinde, tasarı imza için Başkan Trump’a yönlendirilmeden önce Temsilciler Meclisi’ne gidecek.
Üçüncü bir değişikliğin ise Perşembe günü yapılacak nihai oylamadan önce ele alınması bekleniyor. Bu değişiklik hükümetin bir Amerikan vatandaşını dinleme izni almak için Yabancı İstihbarat İzleme mahkemesine değil federal mahkemeye başvurmasını öngörüyor.
Trump kanun kapsamındaki izleme yetkilerini 2016’da seçim kampanyası sırasında kendisine karşı uygunsuz şekilde kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriyordu. Ancak Adalet Bakanı William Barr’ın FISA yetkilerini Cumhuriyetçi ve Demokratlar’la birlikte Cumhuriyetçiler’in Trump’ın kampanysının izlenmesiyle ilgili kaygılarına da işaret edecek şekilde yazarak yenilemesi ve Temsilciler Meclisi’nden geçmesiyle Trump’ın muhalefeti de sona ermişti.