ABD'de İzleme Yetkileri Senato'da Oylanacak

ABD’de Senatörler üç ayrı ‘‘izleme’’ yetkisinin yenilenmesini Perşembe günü oylayacak. Ancak bu izleme kanunlarının Amerikalılar’ın haklarını ihlal ettiği endişeleri hakim.

Yürürlükte olan izleme izinlerinin süresi ABD Kongresi üyelerinin, Corona önlemleri nedeniyle Washington’dan ayrıldıkları Mart ayında sona ermişti. Temsilciler Meclisi üyeleri her iki partinin de desteğiyle bir uzlaşı tasarısına imza atmıştı. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell henüz tasarıyı Senato’ya taşıyamadı.

Temsilciler Meclisi’nden geçen kanuna ayrıca Başkan Donald Trump ile Adalet Bakanı William Barr ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de destek vermişti.

Yenilenmesi planlanan kanun istihbarat çevreleri tarafından yabancı istihbarat çalışanlarının yakalanması ve aşırılık faaliyetleriyle mücadelede önemli olduğu gerekçesiyle desteklenirken insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yabancı İstihbarat İzleme Kanunu’nda süresi dolan hükümler, Federal Soruşturma Büroso’nun (FBI) ulusal güvenlik soruşturmalarında bir kişinin uluslararası terör örgütü adına hareket ettiği ortaya çıkmadan iş kayıtlarını elde etmek için mahkeme emri alınmasına izin veriyor ve soruşturmaya konu olan kişinin yakalanmamak için cep telefonu operatörü değiştirdiğinde dinlenmesini kolaylaştırıyor.