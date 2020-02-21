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ABD’de jet yakıtı taşıyan tankerde patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

ABD'de jet yakıtı taşıyan bir tanker, kontrolden çıkarak kaza yaptı.

ABD'de jet yakıtı taşıyan bir tanker, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken yaralı olarak kurtarılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Indianapolis eyaletiyle aynı adı taşıyan şehirde, jet yakıtı taşıdığı belirtilen bir tankerin kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve saniyeler sonra patlamanın meydana geldiği belirtildi. Çevrede bulunan araçlardan 3 kişi, tankerin sürücüsünü araçta patlama meydana gelmeden çıkarmayı başardı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği otoyol ise çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Yerel medya, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Jet Kaza yangın

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