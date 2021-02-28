ABD’de J&J Aşısına da Onay Çıktı

Amerikan firması Johnson & Johnson (J&J) tarafından geliştirilen aşı, Amerika’da acil kullanım izni alan üçüncü Corona virüsü aşısı oldu ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), J&J’in geliştirdiği tek dozluk Corona virüsü aşısına acil kullanım onayı verdi. FDA’in uzmanlardan oluşan tavsiye kurulu da Cuma günü aşıya acil kullanım onayı verilmesine yeşil ışık yakmıştı. FDA’in nihai onayı, beklendiği gibi kurulun tavsiye kararının bir gün sonrasında geldi. Beyaz Saray’ın Corona virüsü danışmanlarından Andy Slavitt, FDA’nın aşıya acil durum kullanım onayı vermek için Cumartesi günü toplanabileceğini bildirmişti. J&J firmasının aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna’dan sonra ABD’de FDA’den acil kullanım onayı alan üçüncü aşı oldu. Firma yaptığı açıklamada, FDA’in onayının ardından bir hafta içinde 3-4 milyon doz aşıyı teslim etmeye hazır olduğunu belirtmişti. ABD’de ülke genelinde şimdiye kadar 50 milyondan fazla aşı uygulandı. ABD’de yarım milyondan fazla kişinin hayatına mal olan Corona virüsü salgınının önüne geçilebilmesi için aşılama faaliyetlerinin de hızlanması gerekiyor.

Aşının İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelerde ortaya çıkan varyantlarının hızla yayılmasından önce aşılama faaliyetlerinin hızlanması salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. FDA tavsiye kurulu üyelerinden Jay Portnoy, yeni varyantlar daha fazla hastalığa neden olmadan önce salgını durdurmanın bir ‘‘yarış’’ olduğunu söyledi. Portnoy, ne kadar az kişi hasta olursa daha hızlı yayılan bir varyantın öne çıkmasının önüne geçilmiş olacağını kaydetti. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky de son dönemde vakalarda görülen düşüşün duruyor olmasından endişe duyduğunu kaydetti. J&J firması 44.000 kişiyle yaptığı bir deneyde tek doz olarak uygulanan aşısının orta ve ileri derecede Corona virüsü semptomatik enfeksiyonuna karşı genel etki oranının yüzde 66 olduğunu bildirmişti. Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın iki doz halinde uygulanan aşılarının genel etki oranıysa yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar aşılar arasındaki farklılığın çok fazla öne çıkartılmaması gerektiği görüşünde. Bunun nedeni aşıların deneylerinin farklı amaçları gözetilerek yapılmış olması. Ayrıca Pfizer ve Moderna’nın aşılarının Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere varyantlarının ortaya çıkmasından önce yapıldığına dikkat çekiliyor.