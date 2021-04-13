ABD'de J&J Aşısını Durdurma Tavsiyesi

CDC’nin aşı uygulamalarından sorumlu Danışmanlık Komitesi’nin yarın toplanarak J&J aşısı nedeniyle kan pıhtılaşması yaşayan 6 vakayla ilgili raporları incelemesi bekleniyor. FDA de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

CDC ve FDA’in açıklamasının ardından, toplu aşılama merkezleri dahil federal düzeydeki dağıtım kanalları, aşının dağıtımı ve uygulanmasına ara verecek. Eyaletler ve diğer tedarikçilerin de aynı adımı atması bekleniyor.

Ülke genelinde şu ana kadar, tek dozluk J&J aşısından 6,8 milyon doz uygulandı ve çok az sayıda yan etkiye rastlandı.

CDC ve FDA’in bugün ortak yayınladığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısını olmalarını takip eden günlerde kan pıhtılaşması sorunu yaşayan 6 kadının durumunun araştırıldığı belirtildi. Bu kişilerde ayrıca trombosit sayısında azalma görüldüğü de açıklamada yer verilen ayrıntılar arasında.

ABD’de Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısının uygulanmasının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle geçici olarak durdurulması tavsiye edildi. Tavsiye, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) geldi.

CDC Direktör Baş Yardımcısı Dr. Anne Schuchat ve FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Peter Marks ortak yaptıkları açıklamada, bu soruşturmalardan sonuç alınana kadar merkezi Amerika’da olan Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısının uygulanmasının askıya alınmasını tavsiye ettiklerini belirtti..

Sağlık yetkilileri ayrıca J&J aşısı olanlara, ilk üç hafta içinde ağır baş, kas ya da bacak ağrısı veya nefes darlığı yaşamaları durumunda ilgili sağlık kurumlarına başvurmaları çağrısı yapıldı.

Şubat ayında acil durum kullanımı onayı alan tek dozluk J&J aşısı, Amerika’da kullanılan Pfizer ve Moderna aşılarına kıyasla çok daha az oranda üretildi.

Dünya genelinde şu an yapılan Corona virüsü aşıları arasında kan pıhtılaşmasına yol açan diğer bir aşı da AstraZeneca aşısı oldu. Merkezi İngiltere’de olan AstraZeneca aşısı henüz Amerika’da kullanım onayı almış değil.

J&J’in geliştirdiği aşının uygulanmasının askıya alındığı haberi Amerika’da borsalarda da etkisini anında gösterdi. J&J’in hisseleri yüzde 3 oranında düşerken, borsanın açılmasına iki saat kala 200 puanlık gerileme yaşandı.

