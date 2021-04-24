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ABD’de Johnson & Johnson Aşısına Yeşil Işık

24.04.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) danışma kurulu, çok nadir görülen kan pıhtılaşmasına yol açma riskine rağmen Johnson & Johnson’ın geliştirdiği Corona virüsü aşısının kullanımına yeniden başlanmasını tavsiye etti

ABD’de Johnson & Johnson Aşısına Yeşil Işık

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) danışma kurulu, çok nadir görülen kan pıhtılaşmasına yol açma riskine rağmen Johnson & Johnson’ın geliştirdiği Corona virüsü aşısının kullanımına yeniden başlanmasını tavsiye etti.

CDC danışmanları bugün yeniden biraraya gelerek Johnson & Johnson'ın aşısını uygulamaya başlamanın güvenli olup-olmadığını görüştü. ABD sağlık yetkilileri, kullanımı geçici süreyle durdurulan aşıya yeniden yeşil ışık yakılabileceğinin sinyalini daha önce vermişti.

Kurul, geçen haftaki toplantısında, CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Johnson & Johnson aşısının uygulanmasını durdurma kararını sona erdirmeden önce, aşıyla beyinde oluşan ve nadir rastlanan pıhtılaşma vakaları arasındaki olası bağlantıya ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Kurulun tavsiye kararıyla, J&J aşısının Amerikalılar’a yeniden uygulanmaya başlamasının önü açılmış oldu.

Kurulun üyelerinden Dr. Beth Bell, aşının sağladığı yararların, taşıdığı risklere göre çok daha ağır bastığını belirtti.

Seattle kentindeki Washington Üniversitesi’nde küresel sağlık bölümü profesörü Dr. Bell, aşının taşıdığı risk için, “Bu yeni bir risk. Aşırı derecede küçük bir risk ve her gün almayı seçtiğimiz birçok diğer riskten daha küçük” ifadesini kullandı.

ABD’de J&J aşısının kullanımının askıya alınması öncesinde 8 milyona yakın kişi bu aşıyı olmuştu. Sağlık yetkilileri, çok nadir görülen 15 kan pıhtılaşması vakasına rastlamış, tümü kadın ve çoğu 50 yaşın altındaki bu vakalardan üçü ölümle sonuçlanmıştı.

Kurulun tavsiye kararı, hükümet tarafından da onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak.

Johnson & Johnson aşısı, tek doz olarak uygulandığı ve standart buzdolabı sıcaklığında saklanabildiği için daha yoksul ülkeler ve ücra yerlerde yaşayanların aşılanmasında önemli bir araç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle CDC'nin tavsiye kurulunun vardığı karar, küresel çaplı etkileri açısından önem taşıyor

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