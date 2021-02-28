ABD'de Johnson&Johnson'ın aşısına onay

Piyasada olan diğer aşıların aksine, J&J'ın aşısının tek doz uygulanmasının yeterli olduğu belirtiliyor.Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson (J&J) firmasının koronavirüs aşısınakullanım onayı verdi. Böylelikle J&J ABD'de Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ardından kullanım onayı alan üçüncü aşı olmuş oldu.

Johnson&Johnson tek doz uygulanan ve kolay koşullarda muhafaza edilebilen aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na da (EMA) kullanım izni başvurusu yapmıştı. Kurumun, mart ayı ortasına kadar aşının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor. Dünya genelinde ise son olarak Bahreyn aşıya acil kullanım izni vermişti. Teslimat ve saklanma koşulları da daha kolay olan aşının, üç aya kadar 2 ila 8 derece arasında bir sıcaklıkta muhafaza edilebildiği belirtiliyor.

J&J ocak ayında 44 bin kişi üzerinde yaptıkları klinik deneylerin sonuçlarını açıklamış ve aşının orta dereceli ve ağır Covid19 vakalarına karşı yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurmuştu. Şirketin açıklamasına göre, aşının uygulanmasından 14 gün sonra Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görme olasılığı yüzde 85, 28 gün sonra ise yüzde 100 oranında azalıyor.