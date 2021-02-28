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ABD'de Johnson&Johnson'ın aşısına onay

28.02.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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ABD'de Johnson&Johnson'ın aşısına onay

ABD'de Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısına kullanım izni verildi.

Piyasada olan diğer aşıların aksine, J&J'ın aşısının tek doz uygulanmasının yeterli olduğu belirtiliyor.Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson (J&J) firmasının koronavirüs aşısınakullanım onayı verdi. Böylelikle J&J ABD'de Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ardından kullanım onayı alan üçüncü aşı olmuş oldu.

Johnson&Johnson tek doz uygulanan ve kolay koşullarda muhafaza edilebilen aşı için Avrupa İlaç Ajansı'na da (EMA) kullanım izni başvurusu yapmıştı. Kurumun, mart ayı ortasına kadar aşının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor. Dünya genelinde ise son olarak Bahreyn aşıya acil kullanım izni vermişti. Teslimat ve saklanma koşulları da daha kolay olan aşının, üç aya kadar 2 ila 8 derece arasında bir sıcaklıkta muhafaza edilebildiği belirtiliyor.

J&J ocak ayında 44 bin kişi üzerinde yaptıkları klinik deneylerin sonuçlarını açıklamış ve aşının orta dereceli ve ağır Covid19 vakalarına karşı yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurmuştu. Şirketin açıklamasına göre, aşının uygulanmasından 14 gün sonra Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görme olasılığı yüzde 85, 28 gün sonra ise yüzde 100 oranında azalıyor.

1 milyar dozluk üretim

Johnson & Johnson bu yıl içinde 1 milyar doz aşı teslim etmeye hazırlanıyor. Aşının ABD, Avrupa, Güney Afrika ve Hindistan'da üretilmesi hedefleniyor. ABD şirketle 1 milyar dolar karşılığında 100 milyon doz aşı satın alma anlaşması yaptı. Şirket bu miktarı yılın ilk yarısında teslim etmeyi hedefliyor. Anlaşma uyarınca ABD'nin 200 milyon dozluk da ek aşı opsiyonu bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) ise Johnson & Johnson'dan 400 milyon doz aşı alma anlaşması yaptı.

Reuters/BÖ,AI

©Deutsche Welle Türkçe

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