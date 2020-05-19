ABD’de Jürili Davalarda Video Konferans Dönemi

ABD genelinde jürili mahkeme davaları Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınırken, Teksas’ta mahkeme yetkilileri yeni bir yöntem denemeye hazırlanıyor. Jüri üyeleri davaları video konferans uygulaması Zoom üzerinden dinleyecek.

Teksas eyaletinin Collin İlçesi Bölge Mahkemesi’nde avukatlar bir sigorta davasında Zoom aracılığıyla davayı dinleyecek jüri üyelerini Pazartesi günü belirledi. Yetkililer, bunun Corona virüsü sırasında ülke genelinde sanal olarak yapılan ilk jüri davası olacağını tahmin ediyor.

Jüri seçimlerine iki düzineden fazla jüri adayı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da tablet ile katıldı. Youtube’dan canlı yapılan yayında hakimlerden biri ellerindeki cihazları en iyi ne şekilde kullanabilecekleri konusunda adaylara teknoloji tavsiyesinde bulundu.

Yapılacak bir günlük duruşma, özet davası niteliğinde. Yapılacak bu duruşmada jüri üyeleri davanın ‘’sıkıştırılmış’’ versiyonunu dinleyecek ve bağlayıcılığı olmayan bir karar alacak.

Böylece taraflar jüri karşısında tam kapsamlı bir davanın nasıl ilerleyeceğini görecek ve anlaşmaya varmak için Salı günü masaya oturacak.