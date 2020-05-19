ABD’de Jürili Davalarda Video Konferans Dönemi

ABD genelinde jürili mahkeme davaları Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınırken, Teksas’ta mahkeme yetkilileri yeni bir yöntem denemeye hazırlanıyor. Jüri üyeleri davaları video konferans uygulaması Zoom üzerinden dinleyecek.
Teksas eyaletinin Collin İlçesi Bölge Mahkemesi’nde avukatlar bir sigorta davasında Zoom aracılığıyla davayı dinleyecek jüri üyelerini Pazartesi günü belirledi. Yetkililer, bunun Corona virüsü sırasında ülke genelinde sanal olarak yapılan ilk jüri davası olacağını tahmin ediyor.
Jüri seçimlerine iki düzineden fazla jüri adayı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da tablet ile katıldı. Youtube’dan canlı yapılan yayında hakimlerden biri ellerindeki cihazları en iyi ne şekilde kullanabilecekleri konusunda adaylara teknoloji tavsiyesinde bulundu.
Yapılacak bir günlük duruşma, özet davası niteliğinde. Yapılacak bu duruşmada jüri üyeleri davanın ‘’sıkıştırılmış’’ versiyonunu dinleyecek ve bağlayıcılığı olmayan bir karar alacak.
Böylece taraflar jüri karşısında tam kapsamlı bir davanın nasıl ilerleyeceğini görecek ve anlaşmaya varmak için Salı günü masaya oturacak.
Sigorta firması State Farm’a 2017 yılındaki bir fırtına sırasında müşterisine ait bir binada meydana gelen zararı karşılama yükümlülüğünü yerine getirmediği için açılan davanın, Teksas eyaletinin McKinney kentinde Mart ayında yapılması bekleniyordu.
Yetkililer kısa formatın ve bağlayıcılığı olmayan kararın uzaktan jürili davaların uygulanabilirliğini görmek açısından ideal olduğunu söyledi.
Teksas Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Nathan Hecht bir röportajda, ‘‘İnsanları mahkemeye sürükleyip onları günler boyunca uzun süre bir arada oturtamazsınız. Bu çok tehlikeli olur’’ ifadelerini kullandı.
Mahkeme salonunda görülen davalar azaldı
Ülke genelinde evde kalma uygulamasına geçildiği Mart ayından bu yana mahkeme salonlarında görülen davalar da sınırlandırıldı.
Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi’ne göre 39 eyalet ve başkentte duruşmalar yetkililer tarafından telefonla ya da video konferans yöntemiyle yapılmaya teşvik edildi. Ancak jürili duruşmalar durma noktasına geldi.
Birçok eyalette mahkemeler operasyonlarına yeniden başlama planları yaparken hakimler ve yetkililer mahkeme salonunda yapılan duruşmaların ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor.
Düşünülen önlemler arasında jüri üyelerinin mahkeme salonunda aralıklı oturtulması ve maske giymelerinin zorunlu tutulması da var. Ancak bu önlemlere rağmen yüzlerce kişinin mahkeme salonlarını doldurmasının bu dönemde uygulanabilirliği hala sorgulanıyor.
Indiana eyaletindeki yüksek mahkeme, davalar görülmeye başlandıktan sonra tarafların adli davaların uzaktan yapılması kararını alabileceklerini kaydetti. Arizona’daysa eyaletin en üst mahkemesi jüri üyesi seçiminin uzaktan yapılmasına izin verileceği belirtildi.
Mahkeme İdaresi Teksas Ofisi yöneticilerinden David Slayton, davaları uzaktan yürütmenin de kendine özgü zorlukları olduğunu söyledi. Slayton, jürinin dikkatinin davada olması ve dava sırasında çevrimiçi araştırma yapmıyor olduklarından emin olmak gerektiğini belirtti. Ancak bu gibi durumların mahkeme salonlarında da meydana geldiğini kaydeden yetkili, bu durumun hakimden gelecek uyarıyla çözülebileceğini ekledi, ‘‘Video söz konusu olunca hakim jüri üyelerinin bulaşık mı yıkadığını ya da başka bir şey mi yaptığını görecektir’’ ifadelerini kullandı.