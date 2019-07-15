ABD’de Kaçak Göçmenlere Yönelik Operasyon

Amerikalı yetkililer Pazar günü belgesi olmayan yani kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılacağı daha önceden duyurulan operasyonun kapsamı beklenenden küçük oldu. Trump yönetimi ABD’de yasal olarak kalma hakkına sahip olmayan ve haklarında sınırdışı kararı bulunan yaklaşık 2 bin göçmenin yakalanmasına yönelik Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi tarafından operasyon yapılacağını açıklamıştı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 1 ay önce böyle bir operasyon yapılacağını Twitter’dan ilan etmiş ancak operasyon bir süreliğine ertelenmişti. Operasyon kapsamında son dönemde ABD’ye gelen ve göçmen davalarına bakan yargıçlar tarafından sınırdışı emri verilen ailelerin 10 farklı şehirde yapılan operasyonlarda hedef alınması bekleniyordu. İlk gün az sayıda kişi gözaltına alındı ancak ABD’li yetkililer operasyonların hafta boyu süreceğini vurguladı. ABD’de kaçak göçmenlere yönelik operasyonların amacı ülkelerindeki yoksulluk ve şiddetten kaçıp ABD’ye sığınma talebinde bulunan Orta Amerika ülkelerinden gelen aileleri caydırmak.

Göçmenler ve onlara destek veren örgütler kitlesel gözaltıların olacağı bir operasyon beklentisi içindeydi ancak Pazar gecesi itibariyle sadece birkaç şehirde düşük profilli operasyonlar düzenlendi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Polisi Direktör Vekili Matt Albence Fox News’a yaptığı açıklamada “Haklarında göçmen mahkemesi tarafından alınmış karar bulunan ve göçmen yargıcı tarafından sınır dışı kararı verilmiş belirli kişilere yönelik operasyonlar düzenliyoruz” şeklinde konuştu. Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi’nden (SPLC) Mary Bauer Atlanta gibi ABD’nin güneyindeki büyük şehirlerde operasyon haberi gelmediğini belirtti. Texas’ta ABD’nin en büyük göçmen gözaltı merkezindeki ailelere hukuki danışmanlık veren avukatların görevli olduğu Amerikan Göçmen Konseyi’nden de bölgede gözaltıların yapıldığına ilişkin haber gelmedi. SPLC’nin hukuk direktörü vekili, “ABD çapında göçmenler ve göçmen topluluklar saklanıyor, insanlar korku içinde yaşıyorlar. Çünkü operasyon yapılsa da yapılmasa da bu yapılanların amacı bu” diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Cumartesi günü ABD Göçmen Polisi tarafından üç operasyon yapıldığını, Pazar günü ise New York’ta bir faaliyet olmadığını söyledi. ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den başkan aday adayı olan Bill de Blasio “Bu başkan tarafından yapılan siyasi bir hamle. Seçimi yeniden kazanmak için ABD hükümeti kurumunu siyasileştirdi” sözleriyle Başkan Donald Trump’ı eleştirdi. 'Işıkları ve panjurları kapatıyorlar' Merkezi Miami’de bulunan Florida Göçmen Koalisyonu Göçmen ve Gümrük Muhafaza Polisi’nin uluslararası havaalanı yakınlarında görülmesinin ardından göçmenlerin evde saklandığını ancak herhangi bir gözaltı olmadığını belirtti. Facebook üzerinden paylaşılan açıklamada “Işıkları ve panjurları kapatıp gıda depolayarak evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Bazıları işe de gitmiyor” denildi. ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza sözcüsü operasyon konusunda kurumun personelinin güvenliği gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçındı. Albence Fox News’a yaptığı açıklamada operasyonların ülkeye yasadışı şekilde giren ve sonrasında da sığınmacı başvurusunda bulunmak üzere mahkemede duruşmaya katılmayan ailelerin hedef alınacağını belirtti. Göçmen hakları aktivistleri ise çoğu zaman göçmenlere mahkeme tarihlerine ilişkin bildirimde bulunulmadığını savunuyor.

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar Trump yönetiminin göçmenleri kalabalık ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu merkezlerde barındırdığı yönünden eleştirilere hedef olduğu ve göçmen çocukların ailelerinden ABD’li yetkililer tarafından ayrıldığına ilişkin endişelerin olduğu döneme denk geliyor. Hükümet verilerine göre olağan bir haftada ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza birimi ülkede yasadışı şekilde yaşayan binlerce göçmeni gözaltına alıyor. Bu gözaltıların çoğu ise önceden haber verilmeden yapılıyor. ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza tesislerinin önünde yapılan protestolar sırasında Cumartesi günü Washington’ın Tacoma bölgesindeki göçmen gözaltı merkesine saldıran ve en az bir aracı da ateşe veren 69 yaşındaki silahlı bir kişi polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kimliği Willem Van Spronsen olarak açıklanan zanlı geçen yıl da aynı tesis önündeki protesto gösterileri sırasında bir polis memuruna saldırdığı için gözaltına alınmıştı. Trump yönetiminden sığınma başvurusunda yeni kural