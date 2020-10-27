ABD'de Kadın Seçmenin Tercihi Yakından İzleniyor

ABD seçimlerinde kadın seçmenin siyasi tercihi hem anket şirketleri hem de adayların seçim kampanyası ekipleri tarafından dikkatle izleniyor. Anketlere göre, Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, kadın seçmen desteği açısından bakıldığında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın önünde. Trump bir süredir mitinglerinde banliyölerde yaşayan kadın seçmenin desteğini kazanmaya çalışıyor. Uluslararası kamuoyunda son birkaç yıldır tartışma konusu olan cinsiyetçi yaklaşımlar, erkeklerin de kadınların eşitlik mücadelesine destek verdiği hareketler Amerika’da seçmenlerin siyasi tercihini etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Her iki siyasi partinin başkan adayı, kadın seçmenin ve kadınların mücadelesine destek veren erkek seçmenin desteğine ihtiyaç duyuyor. Kadın seçmen hangi adaya destek veriyor? PEW Araştırma Merkezi’ne göre, ABD’de genel olarak kadın seçmen, oy kullanma konusunda erkek seçmene kıyasla daha aktif. 2016 seçimlerinde kadınların sandığa gitme oranı yüzde 63 iken, erkeklerin sandığa gitme oranı yüzde 59.

Kadın seçmenlerin çoğu, 2016 yılındaki seçimlerde olduğu gibi, Demokrat Parti’nin adayına destek veriyor. Kadın seçmenin yüzde 55’i Biden’ı; yüzde 39’u ise Donald Trump’ı destekliyor. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, ABD’nin batı eyaletlerinde etkili olan protestolar ve bunlarla bağlantılı şiddet olaylarının ardından “kanun ve nizam” söylemiyle beyaz kadın ve erkek seçmenin desteğini almaya çalışıyor. Özellikle banliyölerde yaşayan kadın seçmenden gördüğü desteğin azalması sebebiyle Trump bu kesimi hedef alıyor. ABD Başkanı Trump, Pennsylvania mitingi sırasında banliyölerin kadın seçmenine “Banliyölerde yaşayan kadınlar herkesten çok beni sevmeli. Çünkü mahallenizi yok eden uygulamalara son veren benim. Suçu banliyölere getiren düzenlemelere ben son verdim. O yüzden sizden son bir şey isteyebilir miyim? Banliyölerdeki kadınlar, lütfen beni sever misiniz?” sözleriyle seslenmişti. Kadın seçmenin hangi adaya destek verdiği sorusunun yanıtı eğitim seviyesine göre de değişiyor.

PEW verilerine göre, 2016 yılında olduğu gibi üniversite eğitimli seçmenin Demokrat Parti’nin başkan adayına destek verme ihtimali daha yüksek. Üniversite eğitimi olmayan seçmen grubuysa bölünmüş durumda. Bu seçmenlerin yüzde 47’si bugün seçim olsa Trump’a; yüzde 46’sı Biden’a oy vereceğini söylüyor. Anketlere göre Trump, beyaz ve üniversite eğitimi olmayan kadın seçmenler arasında hala rakibinin önünde. Ancak Cumhuriyetçi Parti açısından olumsuz bir veri de var: Genellikle Cumhuriyetçi adaya oy veren kadınların yüzde 25’i bu seçimlerde Biden’a oy vereceğini belirtiyor. Seçimlerde kilit eyaletlerden biri olan Florida’da yaşayan ve Miami Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan 57 yaşındaki Teresa Verges, Joe Biden’a destek verdiğini söylüyor. Seçimlerin çekişmeli geçmesinin beklendiği Florida eyaletinden Teresa Verges, “Bu seçimler çok önemli. Çünkü artık kutuplaşmaya, yozlaşmaya, nefrete son verme zamanı. Bu yönetimin uyguladığı politikaların zararlı olduğunu düşünüyorum. Vergi politikasından, çevre politikasına kadar pek çok konuda bizi bölmeye çalıştıklarını düşünüyorum” diyor.

Emekli yaşlı ve beyaz kadın seçmenlerin bazıları ise Trump’ı aile değerlerini savunan bir lider olarak gördükleri için ona destek verdiklerini söylüyor. Florida eyaletinden Bernadette McLeroy, Trump’a neden destek verdiğini şu sözlerle anlatıyor: “Güçlü bir toplumun temeli ailedir. Trump’ın aile değerlerini savunduğunu düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi konusunda yaptıkları hoşuma gidiyor. Anayasayı, kitabına göre uygulayacak yargıçları aday gösteriyor. Konuştuğu zaman benim gibi konuşuyor. Ben de bazen söylememem gereken şeyleri söylüyorum. Bazen arkadaşlarımla bozuşuyorum. Ama ben buyum, kişiliğimi değiştiremem. Trump’ı da değiştiremem. Onu bu yüzden seviyorum.” Erkek seçmen ne diyor? PEW Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, bu yılki seçimlerde cinsiyet bazında adaylara verilen destekte 2016 yılındaki seçimlere kıyasla en büyük fark aslında erkek seçmenin tercihinde. Joe Biden’a beyaz yakalı erkek seçmen desteği, Hillary Clinton’a aynı grup seçmenin verdiği desteğe kıyasla çok daha fazla.

2016 seçimlerinde erkek seçmenlerin yüzde 41’i Hillary Clinton’a, yüzde 42’si Donald Trump’a, kadın seçmenlerin yüzde 54’ü Hillary Clinton’a, yüzde 39’u da Donald Trump’a oy verdi. Bu seçimlerde PEW Araştırma Merkezi’nin anketine göre, erkek seçmenlerin yüzde 49’u Joe Biden’a, yüzde 45’i Trump’a destek veriyor. Virginia’dan Joe Biden’a destek veren John Wells Martin, “Kongre’de polis memuru olarak görev yaptım. Oradan emekli oldum. Joe Biden’ın diğer senatörler ve kongre üyeleriyle çalıştığına bizzat tanık oldum. Amerika için çok çalışacak bir kişi olduğunu düşünüyorum” diyor. Aynı eyaletten Trump’a destek veren Lane Faulker da Cumhuriyetçi adaya verdiği desteği, “Trump’a oy veriyorum çünkü ekonomi için çok şey yaptı. Asker ailesinden gelen birisi olarak ordu için yaptığı her şeyi taktir ediyorum” sözleriyle anlatıyor. Corona virüsü salgınını en önemi öncelik olarak gören erkek beyaz seçmen Biden’a destek veriyor. Onlardan biri Virginia’da yaşayan Erwin Gonzales. Gonzales, “Her şeyden önemlisi Corona virüsü salgını. Bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Bu konuyu bir espri meselesi olarak gören değil yönetim tecrübesi olan bir lidere ihtiyacımız var” diyor.