ABD'de Kadınlara Oy Hakkı Verilmesinin 98. Yıldönümü

Bugün Amerika’da kadınlara oy hakkı verilmesinin 98’inci yıldönümü. 26 Ağustos 1920’de Amerikan Anayasası’na, eyaletlerin kişilere oy kullanma hakkını cinsiyet temelinde engellemesini yasaklayan 19. Madde eklenmişti.
Bu tarihten bu yana ABD’de kadın seçmenlerin sayısı erkeklerden hep daha fazla kaydedildi.
Bu konudaki istatistikleri tutan Siyasetteki Amerikalı Kadınlar Merkezi’ne (CAWP) göre 2016 seçimlerinde sandık başına 73,7 milyon kadın giderken, erkek seçmen sayısı 63,8 milyonda kaldı.
Seçmen sayısının fazla olmasına rağmen hala bazı sorunlar devam ediyor.
Kadın seçmen sayısı erkekleri geçmesine rağmen, kadınlar yerel ve federal düzeyde hükümet, teknoloji sektörü ve yönetici dünyasında hala yeterli temsil edilmiyor.
Parlamentolar Arası Birlik (IPU) verilerine göre tüm dünyada 3 erkek parlamento üyesine bir kadın parlamenter düşüyor.
Demokrat Parti’yle bağlantılı Emily’s List adlı kadın grubuna göre Amerika’da kadınların eyalet meclislerindeki temsil oranı 25,4, Kongre’deki oranıysa yalnızca yüzde 20.
S&P 500 şirketleri arasında kadın yöneticilerin oranı yalnızca yüzde 5.
Cinsiyet eşitliği konusunda alınması gereken uzun bir yol olsa da son dönemde başlatılan #MeToo adlı hareket sayesinde bu yılki Kongre ara seçimlerine kadınların başvuru sayısı önceki yılları fazlasıyla aştı. CAWP kayıtlarına göre bu yıl Senato için 54, Temsilciler Meclisi içinse 476 kadın aday başvurdu. Bu kadınların yüzde 72’si Demokrat Parti adına yarışacak.
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