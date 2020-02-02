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ABD’de ‘Kahin’ Kunduzdan Erken Bahar Müjdesi

02.02.2020 20:53 | Son Güncelleme

Amerika’nın Pennsylvania eyaletinin meşhur kunduzu Punxsutawney Phil, kışın sonunu tahmin etmesiyle biliniyor. Her yıl 2 Şubat’ta toprağın üstüne çıkan kunduzun bu kez gölgesi görünmedi.Bu da baharın erken geleceği tahminlerinin yapılmasına neden oldu

ABD’de ‘Kahin’ Kunduzdan Erken Bahar Müjdesi

Amerika’nın Pennsylvania eyaletinin meşhur kunduzu Punxsutawney Phil, kışın sonunu tahmin etmesiyle biliniyor.

Her yıl 2 Şubat’ta toprağın üstüne çıkan kunduzun bu kez gölgesi görünmedi.

Bu da baharın erken geleceği tahminlerinin yapılmasına neden oldu.

Amerika’da 2 Şubat Kunduz Günü olarak biliniyor.

Kunduzun gölgesinin düşmesinin Kuzey Amerika’da 6 hafta daha kış havası yaşanacağı anlamına geldiğine inanılıyor.

Bu geleneğin kökenleri Almanya’daki efsanelere dayanıyor. Pennsylvania Turizm Ofisi’ne göre bu yıl geleneğin 134. yılı.

1887’ye kadar uzanan kayıtlar Punxsutawney Phil’in erken bahar mevsiminden daha çok kış aylarını tahmin ettiğini gösteriyor.

Ancak onun öngörülerine de anlaşılır şekilde şüpheyle bakılıyor.

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