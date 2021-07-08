ABD’de Kansere Bağlı Can Kaybı Azalıyor

ABD'deki tüm ırk ve etnik gruplar için genel kanser ölüm oranlarının kadın ve erkeklerde azalmaya devam ettiği açıklandı. Bulgular, Ulusal Kanser Enstitüsü’nün yayınladığı son yıllık raporunda yer aldı.

Rapora göre, 2001 ile 2018 yılları arasında akciğer kanseri ölüm oranlarındaki düşüşler de hızlandı.

Cilt kanserinden (melanom) ölüm oranları son yıllarda önemli ölçüde azaldı. Bu azalma, metastaz yapan yani başka doku ve organlara sıçrayan melanomdan hayatta kalmada önemli bir artış olduğunu yansıttı.

Bununla birlikte rapor prostat, kolorektal (kolon ve rektum) ve kadın meme kanserleri de dahil olmak üzere diğer birçok büyük kanser için, ölüm oranlarındaki önceki düşüş eğilimlerinin yavaşladığını veya kaybolduğunu ortaya koydu.

Corona virüsü salgını öncesi dönemi kapsayan rapor ayrıca, kanser teşhisi oranlarının kadınlar, çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler arasında artmaya devam ettiğini de tespit etti.

Rapor, 2014-2018 döneminde erkekler arasında en sık görülen 19 kanserden 11'i ve kadınlar arasında en sık görülen 20 kanserden 14'ü için ölüm oranlarında bir düşüş olduğunu da gösterdi.

Her iki cinsiyette beyin ve diğer sinir sistemi ile pankreas kanserinden ölümler arttı. Erkeklerde ağız boşluğu ve yutak kanserinden, kadınlarda karaciğer ve rahim kanserlerinden ölüm oranları yükseldi.

Amerikan Kanser Derneği CEO’su Karen E. Knudsen, "Akciğer kanseri ve melanom ölüm oranlarındaki düşüşler, kanserin önlenmesine yönelik sigara içme oranlarının azaltılmasından hedefe yönelik ilaç tedavileri ve bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri gibi keşiflere kadar tüm kanser sürecindeki ilerlemenin sonucudur" dedi.

Bu yılki raporda kanserden ölüm oranlarındaki uzun vadeli eğilimlerin bir analizi de, 2001'den 2018'e hem erkeklerde hem de kadınlarda ölüm oranlarındaki düşüşlerin hızlandığını gösteriyor. Erkeklerde, 2001 ile 2015 arasında yıllık yüzde 1,8'lik bir düşüş, 2015 ile 2018 arasında hızlanarak yıllık yüzde 2,3 oldu.

Kadınlarda, 2001'den 2015'e kadar yıllık yüzde 1,4'lük düşüş, 2015-2018 döneminde hızlandı ve yıllık yüzlük 2,1'lik düşüş yaşandı. Rapor, 2014 ile 2018 yılları arasında her ırk ve etnik grupta genel kanser ölüm oranlarının düştüğünü de ortaya koydu.

Risk faktörü obezite

Bununla birlikte yeni kanser teşhislerinin, kolorektal ve kadın meme kanserleri gibi diğer bazı kanserlere düşüş eğilimlerinin yavaşlaması ile ölüm oranlarının, obezite gibi risk faktörlerinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Kanser Enstitüsü Başkanı Norman E. "Ned" Sharpless, “Tütün kullanımını sollama potansiyeline sahip olan ve kanserle ilişkili önde gelen değiştirilebilir faktör haline gelebilecek obezite sorununu ele alırsak daha da fazla ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Raporun yazarları, 2001'den 2017'ye kadar teşhis oranlarındaki artışa rağmen, 15 yaş altı çocuklar ile 15-39 yaş arası ergenler ve genç yetişkinler arasında kanser ölüm oranlarının azalmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Çocuklar, ergen ve genç yetişkinlerde kanser teşhisi oranları, Amerikan Yerlileri/Alaska Yerlileri hariç tüm ırklar ve etnik gruplarda arttı. 15-39 yaş arası ergenler ve genç yetişkinlerde en sık görülen kanser kadın meme kanseri oldu.

Raporun yer alan diğer önemli bulgular şöyle sıralandı:

Toplamda yeni kanser teşhisi oranları erkeklerde, oranların benzer olduğu Asya/Pasifik Adalı nüfus hariç, her ırk ve etnik grupta kadınlardan daha yüksek.

Kanser teşhisi oranları siyahlar arasında beyazlara göre biraz daha düşük.

Buna karşılık, genel kanser ölüm oranları siyahlar arasında beyazlardan daha yüksek.

Karaciğer kanseri teşhisleri önceden artıyordu, ancak veriler hem erkekler hem de kadınlar arasında oranların sabitlendiğini gösteriyor.

Yazarlar, bu bulguların, kanser önleme, erken teşhis ve tedavi ile ilgili çabaları arttırma ihtiyacı ve özellikle yetersiz kaynaklara sahip nüfus grupları arasında etkili müdahalelerin adil bir şekilde uygulanması ihtiyacı konusunda, sağlık hizmeti sağlayıcılarını bilgilendirebileceğini kaydetti.

Yıllık rapor, Amerikan Kanser Derneği, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Kanser ve Kuzey Amerika Merkezi Kanser Kayıtları Derneği’nin işbirliği ile hazırlandı.

