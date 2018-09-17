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ABD'de kapatılan spadan müşterilere uyarı: HIV testi yaptırın

17.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

New Mexico eyaletinde bir spa, bir müşterisinin vampir yüz gerdirme operasyonu yüzünden HIV virüsü kaptığı şüphesiyle kapatıldı. Eyaletin sağlık görevlileri, spada aynı operasyonu olan ya da iğneyle başka operasyon yaptıran bütün müşterilere HIV testi yaptırmaları uyarısında bulundu.

ABD'de kapatılan spadan müşterilere uyarı: HIV testi yaptırın

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir spa, bir müşterinin vampir yüz gerdirme operasyonu yüzünden HIV virüsü kaptığı şüphesiyle kapatıldı.

Eyaletin sağlık görevlileri, bu spada aynı operasyonu olan ya da iğneyle başka operasyon yaptıran bütün müşterilere HIV testi yaptırmaları uyarısında bulundu.

CNN'in haberine göre müşterilerin HIV'nin yanı sıra kanla bulaşan hepatit B ve C virüslerine karşı da test yaptırmaları gerekiyor.

New Mexico eyaleti yetkilileri, Mayıs ya da Haziran aylarında spada iğneyle tedavi olanların test yaptırmasının çok önemli olduğunu duyurdu.

Spanın sahibi Luly Ruiz ise yerel televizyon kanalı KOAT-TV'ye konuşarak vampir yüz gerdirme operasyonunda sadece tek seferlik iğneleri kullandığını ve her operasyonda müşterilerinin gözünün önünde iğneleri açtığını söyledi.

Vampir yüz gerdirme operasyonunda bir kişinin vücudundan alınan kan, mikro iğnelerle yüzüne yeniden enjekte ediliyor.

Uzmanlar prosedürlere uyulduğu takdirde vampir yüz gerdirme operasyonunun tehlikeli olmadığını söylüyor.

New York'tan uzman dermatolog Dr. Kenneth Mark ise CNN Televizyonu'na yaptığı açıklamada, her müşteride aletlerin değiştirilmesi halinde böyle bir riskin doğmadığını söyledi.

Kim Kardashian gibi çok sayıda ünlünün, vampir yüz gerdirme operasyonunu yaptırdıkları biliniyor.

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