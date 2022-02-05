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  4. ABD’de Kar Fırtınaları Binlerce Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

ABD’de Kar Fırtınaları Binlerce Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

04.02.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sert geçen kış, birçok bölgeyi etkisi altına almaya devam ediyor. Kar ve buz fırtınaları nedeniyle Teksas’tan New York’a kadar birçok eyalette 370 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Binlerce uçuş iptal edildi

ABD’de Kar Fırtınaları Binlerce Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

ABD’de sert geçen kış, birçok bölgeyi etkisi altına almaya devam ediyor. Kar ve buz fırtınaları nedeniyle Teksas’tan New York’a kadar birçok eyalette 370 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde hizmet veren şirketler arasındaki Memphis firması 130 binden fazla müşterisinin etkilendiği elektrik kesintisinin giderilmesinin günler sürebileceği belirtiliyor.

Havayolları trafiğini takip eden FlightAware internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde yaklaşık 3 bin uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bu durum, geçen yıl Noel döneminden bu yana özellikle Corona virüsünün Omicron varyantı salgını nedeniyle sekteye uğrayan havayolları sektörüne yeni bir darbe oldu.

Buzlanma ve kar fırtınaları nedeniyle Teksas’ın yanı sıra Tennessee ve Kentucky’den New York, Pennsylvania ve New England’a kadar uzanan geniş bir bölgede yetkililer alarma geçti.

5 milyona yakın nüfusu olan Boston dahil çeşitli kentlerde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, kış fırtınalarının ülkenin doğu kıyısında hafifleyeceğini ancak hava sıcaklığının bir süre daha birçok yerde eksilerde devam edeceğini söylüyor.

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