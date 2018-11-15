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ABD'de kar fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:11 | Son Güncelleme

Avery ismi verilen kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kar kış

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