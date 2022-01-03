ABD’de Kar Fırtınası Başkenti Vurdu

Amerika’nın başkenti Washington yeni haftaya yılın ilk kar fırtınasıyla uyandı. Kar kalınlığının ileriki saatlerde 25 cm’ye ulaşmasının beklendiği Washington ve çevresindeki Virginia ve Maryland eyaletlerinde bazı okullar ve devlet daireleri kapatıldı.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, başkent Washington ve çevresi için öğleden sonra 16:00’ya kadar devam edecek kar fırtınası uyarısı yayınladı. Saatte yer yer 56 km’ye varan rüzgar hızının da yollarda seyahati zorlaştıracağı bildirildi.

Washington’daki üç ayrı havalimanında uçuşların yarıdan fazlası ertelendi ya da iptal edildi. New York çevresindeki üç büyük havaalanında da uçuşların dörtte biri iptal edildi.

Kar yağışı Pazar akşamı ülkenin güney eyaletlerinden Alabama, Kentucky ve Tennessee’de başladı. Georgia, Kentucky, Kuzey Carolina ve Batı Virginia eyaletlerinde de Pazartesi sabahı etkisini gösterdi. Kar fırtınası nedeniyle bu bölgelerde 400 binden fazla kişiye elektrik verilemedi.

ABD Personel Yönetim Dairesi federal ofislerin Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılacağını açıkladı. Kar fırtınası nedeniyle başkent Washington ve çevresindeki Maryland ve Virginia eyaletlerindeki çok sayıda Corona test ve aşı merkezi de kapatıldı.

Bölgedeki birçok okul kar yağışı nedeniyle kapatıldı ya da uzaktan eğitime geçme kararı aldı. Washington’daki devlet okullarının ise Perşembe gününe kadar kapatıldığı bildirildi.

