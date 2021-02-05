HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de kar fırtınasında 40 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

ABD’de kar fırtınasında 40 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

05.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Iowa eyaletinde etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti.

ABD’nin Iowa eyaletinde etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Interstate 80 karayolunda 40 araç birbirine girdi.
ABD’nin Iowa eyaletinde etkisini sürdüren kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Colfax ve Newton bölgeleri arasındaki Interstate 80 karayolunda kar fırtınası sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yolda toplam 40 araç birbirine girdi. Yarı römork kamyon, tır ve devriye araçlarının da karıştığı kaza sonrası yetkililer bazı sürücü ve yolcuların hafif yaralandığını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Kocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı! Flaş gelişmeKocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı! Flaş gelişme
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Yıldız için istenen ceza belli oldu

Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu

Demirtaş'a istenen ceza belli oldu

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarımız terörist değildir

Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Evlilik dışı olan bebeğini, eşine çöpe at

Konya'da 2'si koronavirüs toplam 35 kayıp aşı için soruşturma başlatıldı

Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.