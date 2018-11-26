ABD’de Kar Yağışı Yüzünden Binden Fazla Uçuş İptal

Chicago kenti ve Amerika’nın Orta Batı bölgeleri haftasonu yoğun kar yağışı altında kaldı.

Kar fırtınası bölgede elektriklerin kesilmesine yol açtı, pek çok uçuş da iptal edildi.

Kar yağışı Pazartesi günü durmuş olsa da, Ulusal Meteoroloji Dairesi, Chicago ve çevresi için sert rüzgar uyarısını sürdürüyor.

Bölgede rüzgarın saatte 72 kilometre hıza çıkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan yetkililer sürücüleri buzlu yol koşulları nedeniyle de araçlarını dikkatli kullanmaları yolunda uyarmaya devam ediyor.

Haftasonu yaşanan kar fırtınası nedeniyle binden fazla uçuş da iptal edildi. Uçuş iptalleri Şükran Günü tatili sonrası evlerine dönmeye çalışan binlerce kişiyi de etkiledi.

