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ABD'de "Kara Cuma" çılgınlığı soğuk dinlemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 03:38 | Son Güncelleme

Perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların açılmasını bekledi

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılıyor.

New Jersey ve New York'taki perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekledi.

Yerel saatle bazı mağazalarda 17.00'de (TSİ 01.00), bazılarının da 18.00'de (TSİ 02.00) satışların açılması ile halk indirimli ürünlere hücum etti.

Kara Cuma indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.

Başkent Washington'da da benzer görüntüler vardı. Kentteki büyük marketler ve perakende mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi, bu seneki Şükran Günü'nün 1901'den bu yana en düşük hava sıcaklığını gördüğünü duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş kara cuma

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