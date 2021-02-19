ABD’de Kara Kış 6 Milyon Doz Aşının Dağıtımını Engelledi

Biden yönetimi, ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınası ve elektrik kesintileri nedeniyle altı milyon doz Corona virüsü aşısının eyaletlere ulaştırılamadığını açıkladı. Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev gücü yetkilileri, federal hükümetin aşı dağıtımında hedefi gelecek haftaya kadar yakalamayı beklediğini bildirdi.
Görev gücünün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, havanın aşı nakliyesinde üç günlük bir gecikmeye yol açtığını söyledi. Slavitt, 6 milyon doz aşının bozulmayacağını ve depolarda güvende olduğunu güvencesi verdi.
Andy Slavitt, dağıtımdaki gecikmeden 50 eyaletin tamamının etkilendiğini söyledi. Slavitt, gecikmelerin yolların kapanması, nakliye şirketi çalışanlarının işe gidememesi ve belirli yerlerdeki elektrik kesintilerinden kaynaklandığını kaydetti.
Ancak sevkiyat sürdükçe ve genişledikçe, ülkenin dört bir yanında aşılama merkezleri fazla mesai yapmak zorunda kalacak. Slavitt, eyaletlerin önceden beklenen dozlar ile ellerinde bekleyen dozlarla da ilgilenmesi gerektiğini söyledi çünkü ABD aşı sevkiyatlarını arttırıyor. Slavit, bugün yaklaşık 1,4 milyon dozun gönderildiğini ve biriken dozların birkaç gün içinde sevkiyatının yapılacağını açıkladı.
ABD, Salı günü sona eren haftada günde ortalama 1,7 milyon doz aşı yaptı. Bu, aşılama programının hızının arttığını gösteriyor. Biden yönetimi, biri Philadelphia'da ve dördü Florida'daki Miami, Orlando, Tampa ve Jacksonville'de olmak üzere beş yeni toplu aşılama merkezi daha açıyor.
Slavitt, Moderna’nın aşısı üzerinde çalışan paketleme fabrikasının, yollar temizlendikten sonra faaliyete geçtiğini de bildirdi. Fabrikanın gelecek haftaki teslimat için Pazar gecesine kadar nakliyeye aşı yetiştirmesi planlanıyor.
Moderna bu hafta başında, aşı teslimatlarında bazı kısa vadeli gecikmeler olabileceğini, ancak sorunun yakında çözülmesini beklediğini açıklamıştı.
Görev gücünün bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci de Pfizer/BioNtech aşısını 12 yaşından küçük çocuklarda test edilmesine Nisan ayında başlanacağını ve sonuçların bir yıl sonrasında beklendiğini açıkladı.
Pfizer ve BioNTech, aşının hamile kadınlar üzerindeki etkisi ve güvenliğini değerlendirmek için uluslararası bir çalışma başlattıklarını da Perşembe günü açıklamıştı.
Ağır kış koşulları, Biden yönetiminin hızlandırdığı aşı kampanyasının önündeki ilk büyük engeli oluşturdu. Dondurucu soğuklar, kar ve buzlanmanın neden olduğu aksaklıklar, başkent Washington’da ve çevresindeki Virginia ve Maryland eyaletlerinde de etkili. Başkan Joe Biden’ın Michigan’daki Pfizer aşı üretim tesisini ziyareti bile bugüne ertelendi.
Teksas'tan New England'a, kötü hava koşulları birçok aşılama merkezinin kapanmasına ve gerekli dozların sevkiyatının durmasına yol açtı.
Bazı gecikmelerin ciddiyeti nedeniyle Massachusetts Valisi Charlie Baker Perşembe günü Tennessee eyaletinin Memphis kenti ve Kentucky eyaletinin Louisville kentinde buzlanma nedeniyle ulaşılamaz durumdaki nakliye merkezlerinden dozları toplamak için eyaletin ulusal muhafızlarını gönderme seçeneğini görüştüklerini söyledi.
Cumhuriyetçi vali, eyalette bu hafta aşı teslimatıyla ilgili bazı ciddi sorunların olabileceğini söyledi ve ülkenin diğer bölgelerindeki hava durumu nedeniyle gecikmelerin birkaç gün sürebileceğini kaydetti.
Virginia Sağlık Bakanlığı da bu hafta beklenen 120.000 dozun yaklaşık yüzde 90'ında gecikme beklendiğini bildirdi ve gecikmelerin gelecek haftaya da sarkabileceği uyarısında bulundu.
Kuzey Carolina'da, bu hafta gelmesi planlanan 163.000'den fazla birinci ve ikinci doz Moderna aşısının hiçbirinin Biden yönetimi tarafından teslim edilmediğini söyledi. Eyalet ayrıca, beklenen yaklaşık 127.000 Pfizer aşısının yalnızca sınırlı sayıda sevk edildiğini kaydetti.
110.000 dozun teslim edilmesini bekleyen Oklahoma’da da aşı klinikleri hafta içindeki randevuları hafta sonuna kaydırdı.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Beyaz Saray'ın koşullar iyileştikten sonra aşıların teslimatını hızlandırmak için nakliyecilerle birlikte çalıştığını ve eyaletleri, aşı klinikleri yeniden açıldığında saatlerini uzatmaya ve ertelenen randevuları hızlı bir şekilde yeniden ayarlamaya teşvik ettiklerini açıkladı.