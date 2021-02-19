ABD’de Kara Kış 6 Milyon Doz Aşının Dağıtımını Engelledi

Ancak sevkiyat sürdükçe ve genişledikçe, ülkenin dört bir yanında aşılama merkezleri fazla mesai yapmak zorunda kalacak. Slavitt, eyaletlerin önceden beklenen dozlar ile ellerinde bekleyen dozlarla da ilgilenmesi gerektiğini söyledi çünkü ABD aşı sevkiyatlarını arttırıyor. Slavit, bugün yaklaşık 1,4 milyon dozun gönderildiğini ve biriken dozların birkaç gün içinde sevkiyatının yapılacağını açıkladı.

Görev gücünün kıdemli danışmanı Andy Slavitt, havanın aşı nakliyesinde üç günlük bir gecikmeye yol açtığını söyledi. Slavitt, 6 milyon doz aşının bozulmayacağını ve depolarda güvende olduğunu güvencesi verdi.

Biden yönetimi, ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınası ve elektrik kesintileri nedeniyle altı milyon doz Corona virüsü aşısının eyaletlere ulaştırılamadığını açıkladı. Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev gücü yetkilileri, federal hükümetin aşı dağıtımında hedefi gelecek haftaya kadar yakalamayı beklediğini bildirdi.

ABD, Salı günü sona eren haftada günde ortalama 1,7 milyon doz aşı yaptı. Bu, aşılama programının hızının arttığını gösteriyor. Biden yönetimi, biri Philadelphia'da ve dördü Florida'daki Miami, Orlando, Tampa ve Jacksonville'de olmak üzere beş yeni toplu aşılama merkezi daha açıyor.

Slavitt, Moderna’nın aşısı üzerinde çalışan paketleme fabrikasının, yollar temizlendikten sonra faaliyete geçtiğini de bildirdi. Fabrikanın gelecek haftaki teslimat için Pazar gecesine kadar nakliyeye aşı yetiştirmesi planlanıyor.

Moderna bu hafta başında, aşı teslimatlarında bazı kısa vadeli gecikmeler olabileceğini, ancak sorunun yakında çözülmesini beklediğini açıklamıştı.

Görev gücünün bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci de Pfizer/BioNtech aşısını 12 yaşından küçük çocuklarda test edilmesine Nisan ayında başlanacağını ve sonuçların bir yıl sonrasında beklendiğini açıkladı.

Pfizer ve BioNTech, aşının hamile kadınlar üzerindeki etkisi ve güvenliğini değerlendirmek için uluslararası bir çalışma başlattıklarını da Perşembe günü açıklamıştı.