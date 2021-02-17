ABD'de Kara Kış: En Az 20 Can Kaybı

Amerika’nın başta güney ve batı eyaletleri olmak üzere birçok yerinde kış fırtınaları devam ediyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın nadiren görüldüğü Teksas gibi eyaletlerde zor günler yaşanıyor.

Ülke genelinde milyonlarca hanede elektrik kesintisi kaydedilirken, en az 20 kişinin de kötü hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kar ve buz fırtınalarının vurduğu birçok eyalette yaşanan elektrik kesintileri rekor düzeye ulaştı. Güneyde buz yağmurlarına karşı uyarılar devam ederken, batı eyaletlerinde de dondurucu rüzgarın etkisi devam ediyor.

Doğu eyaletlerinden Kuzey Carolina’yı ise hortum vurdu. Ancak hortumun beklenmedik bir şekilde gelmesi nedeniyle halk hazırlıksız yakalandı.

Acil Hizmetler Müdürü Ed Conrow, Kuzey Carolina’daki fırtınayla ilgili olarak, “Bu fırtınanın ne kadar çabuk büyüdüğü oldukça şaşırtıcı oldu. Gece saatlerinde birçok kişinin evlerinde, yataklarında uyuyorken olması da durumu çok daha tehlikeli kıldı” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde devam eden fırtınalar nedeniyle yaşamını kaybeden en az 20 kişinin arasında Kuzey Carolina’daki hortumun ardından cansız bedenleri bulunan üç kişi de var.