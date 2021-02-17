ABD'de Kara Kış: En Az 20 Can Kaybı

Amerika’nın başta güney ve batı eyaletleri olmak üzere birçok yerinde kış fırtınaları devam ediyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın nadiren görüldüğü Teksas gibi eyaletlerde zor günler yaşanıyor.
Ülke genelinde milyonlarca hanede elektrik kesintisi kaydedilirken, en az 20 kişinin de kötü hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Kar ve buz fırtınalarının vurduğu birçok eyalette yaşanan elektrik kesintileri rekor düzeye ulaştı. Güneyde buz yağmurlarına karşı uyarılar devam ederken, batı eyaletlerinde de dondurucu rüzgarın etkisi devam ediyor.
Doğu eyaletlerinden Kuzey Carolina’yı ise hortum vurdu. Ancak hortumun beklenmedik bir şekilde gelmesi nedeniyle halk hazırlıksız yakalandı.
Acil Hizmetler Müdürü Ed Conrow, Kuzey Carolina’daki fırtınayla ilgili olarak, “Bu fırtınanın ne kadar çabuk büyüdüğü oldukça şaşırtıcı oldu. Gece saatlerinde birçok kişinin evlerinde, yataklarında uyuyorken olması da durumu çok daha tehlikeli kıldı” ifadelerini kullandı.
Ülke genelinde devam eden fırtınalar nedeniyle yaşamını kaybeden en az 20 kişinin arasında Kuzey Carolina’daki hortumun ardından cansız bedenleri bulunan üç kişi de var.
Illinois eyaletinin Chicago kentinde kar düzeyi 46 santimetreye ulaştı.
Teksas ise son yılların en büyük kış fırtınasıyla karşı karşıya. Eyalette 2 milyondan fazla ev ve iş yerinde elektrik kesildi. Eyalet yetkilileri federal dairelerden 60 jeneratör talep etti. Eyalet genelinde kurulan 35 barınağa şu ana kadar binden fazla kişinin sığındığı belirtiliyor.
Rekor düzeyde soğuk hava
Oregon, Arkansas, Louisiana, Mississippi de elektrik kesintilerinin ciddi boyutlara ulaştığı eyaletler arasında. Bu durum, ısıtma sisteminin elektrikle çalıştığı milyonlarca hanede Amerikalılar’ı eksi 20 ila eksi 40 santigrat dereceye kadar ulaşan soğukta savunmasız bıraktı.
Teksas’ın Houston kentinde 4 kişilik bir ailenin fertleri, ısınmak için şömineyi yakmalarının ardından yangın çıkması sonucu yaşamını yitirdi.
Nebraska’nın Omaha kentinde ise hava sıcaklığı bir gecede rekor düzeyde düşerek eksi 30 santigrat dereceye ulaştı. Bunun, kentte 25 yıldır kaydedilen en düşük hava sıcaklığı olduğu belirtiliyor.
Minnesota da rekor düzeyde soğuk havanın yaşandığı eyaletler arasında. Eyalette bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 30 santigratı gördü. Güney Dakota’nın Sioux Falls kentinde de eksi 26 santigrat derece kayıtlara geçti.
Aşı programları sekteye uğradı
Corona virüsü aşısının dağıtımı fırtınalar nedeniyle birçok bölgede aksamış durumda. Başkan Joe Biden yönetiminden de aşıların dağıtımında gecikmelerle ilgili uyarı yapıldı.
Diğer taraftan, elektrik kesintisi nedeniyle aşıların korunduğu buzdolaplarının işlevini geçici olarak kaybetmesi de binlerce doz aşıyı bozulma riskine soktu.
Teksas’ta bazı bölgelerde yerel yetkililer, bozulma riski olan binlerce doz aşıyı hızlı bir şekilde bölge halkına yapmaya başladı.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış
Kuzey Carolina’daki kasırgada rüzgarın saatteki hızı 257 kilometreye kadar ulaştı. Onlarca binanın çatılarının uçtuğu eyalette üç kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.
Fırtınalarla karşı karşıya kalınan diğer eyaletlerde ise buzlu yollarda çok sayıda trafik kazası yaşandı. Mississippi’de bir sürücü buzlu yolda aracının kontrolunu kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Teksas’ın Houston kentinde üç çocuk ve anneanneleri evlerinde ölü bulundu. Ailenin, ısınmak için şömineyi yakmalarının ardından çıkan yangın sonucu öldükleri tahmin ediliyor.
Oregon’da da yetkililer en az dört kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Eyalette en az 13 çocuk da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Cook Çocuk Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Houston’da elektrik kesintisi nedeniyle ısınabilmek için garajlarındaki aracı çalıştıran bir ailenin iki ferdinin de yine karbonmonoksitten zehirlendiği tahmin ediliyor.
Yaşamını yitirenler arasında Tennessee’de buzla kaplı bir gölete düşen 10 yaşındaki bir erkek çocuğu ile Teksas’ta yol kenarında araçları için donarak ölen iki yetişkin erkek de bulunuyor.
Ülke genelinde 2 bin 700’den fazla uçuş iptal edildi.