ABD’de Karantina Süresi Kısaltıldı

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bir kişinin virüs taşıyan biriyle teması olması halinde önerilen karantina süresini kısalttı.
CDC’nin güncellenen yeni kılavuzu, virüs bulaşmış biriyle temasa geçen kişilerin, test sonucunun negatif çıkması halinde 7 ila 10 gün sonra normal faaliyetlerine devam etmelerine olanak tanıyor. Bu süre, salgının ilk günlerinde 14 gündü.
İsmini vermek istemeyen bir üst düzey CDC yetkilisi, bilimadamlarının virüsün kuluçka dönemi üzerinde yürüttüğü çalışmalar sonrasında bu konuda bir değişiklik yapılmasının bir süredir tartışıldığını söyledi. Sözkonusu güncelleme, 13 milyon 500 binden fazla Amerikalı’yı enfekte eden ve en az 270 bin kişinin ölümüne neden olan virüse yakalananlarla "yakın temas" halinde olanların normal hayata dönüşlerini hızlandıracak.
Her ne kadar CDC, daha önce virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar uzadığının düşünüldüğünü açıklamış olsa da çoğu kişi virüse maruz kaldıktan sonraki 4 ila 5 gün arasında semptom gösterdi.
Bu, kılavuzunu, yapılan yeni araştırmalara uygun olarak güncelleyen CDC için ilk değil. CDC, Temmuz ayında da bir kişinin ilk semptomu göstermesinin ardından artık hasta olmaması halinde, karantinada kalma süresi konusundaki tavsiyesini 14 günden 10 güne indirmişti.
Yeni kılavuz, nihai onay için Salı günü Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü toplantısında sunuldu.
Bu arada Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD genelinde Corona virüsü kaynaklı ölümler 270 bini aştı.
Can kaybı 270 bini aştı
Vaka sayısının 13 milyon 696 bin 60’a ulaştığı Salı günü 2 bin 597 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 270 bin 369 olarak bildirildi.
34 bin 618 kişinin Corona virüsü nedeniyle öldüğü New York, ABD’de en çok can kaybının yaşandığı eyalet. 21 bin 946 can kaybıyla Teksas listenin ikinci sırasında yer alıyor. California, Florida ve New Jersey eyaletlerinde de can kaybı sayısı 17 binden fazla.
Illinois, Massachusetts ve Pennsylvania ise 10 binden fazla can kaybının yaşandığı eyaletler arasında.
ABD hala dünyadaki en yüksek vaka ve ölü sayısıyla salgından en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor. Küresel çaptaki ölümlerin yüzde 18'inden fazlası ABD’de görüldü.
COVID Takip Projesi’ne göre 30 Kasım’da hastanede tedavi görenlerin sayısı 96 bin 39’a çıkarak, rekor seviyeye ulaştı. Twitter hesabında, ABD genelinde hastaneye yatışların 1 Kasım'dan bu yana ikiye katlandığını ve 1 Ekim'den bu yana da üç katına çıktığını belirten COVID Takip Projesi, önümüzdeki birkaç gün içinde bu sayının 100 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.
Uzmanlar, Şükran Günü tatili sırasında ülke çapında yapılan seyahatler ve toplantıların ardından, önümüzdeki haftalarda yeni bir enfeksiyon dalgasının yaşanabileceği ve ABD'deki günlük Corona virüsü kaynaklı ölümlerin Aralık ayında çok daha yüksek bir seviyeye çıkabileceği konusunda uyarıyor.
ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, Şükran Günü tatilinden sonraki ilk Pazar gününde, ülke genelindeki tüm havalimanlarında toplam 1,17 milyonu aşkın yolcu güvenlikten geçti. Bu Mart ayı ortasından bu yana yaşanan en büyük yoğunluk.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve halk sağlığı uzmanları, daha önce, Corona virüsü bulaşması ve enfeksiyon riskine karşı tatil sırasında seyahat edilmemesi ya da kutlamalar için biraraya gelinmemesi çağrısında bulunmuş ancak bu uyarılar gözardı edilmişti.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin eski yöneticisi Scott Gottlieb, 30 Kasım'da katıldığı bir televizyon programında, 2020 yılı sonuna kadar Amerikalılar’ın yüzde 30'unun Corona virüsüne yakalanacağı yönündeki öngörüsünü paylaşmıştı.