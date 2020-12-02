ABD’de Karantina Süresi Kısaltıldı

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bir kişinin virüs taşıyan biriyle teması olması halinde önerilen karantina süresini kısalttı. CDC’nin güncellenen yeni kılavuzu, virüs bulaşmış biriyle temasa geçen kişilerin, test sonucunun negatif çıkması halinde 7 ila 10 gün sonra normal faaliyetlerine devam etmelerine olanak tanıyor. Bu süre, salgının ilk günlerinde 14 gündü. İsmini vermek istemeyen bir üst düzey CDC yetkilisi, bilimadamlarının virüsün kuluçka dönemi üzerinde yürüttüğü çalışmalar sonrasında bu konuda bir değişiklik yapılmasının bir süredir tartışıldığını söyledi. Sözkonusu güncelleme, 13 milyon 500 binden fazla Amerikalı’yı enfekte eden ve en az 270 bin kişinin ölümüne neden olan virüse yakalananlarla "yakın temas" halinde olanların normal hayata dönüşlerini hızlandıracak. Her ne kadar CDC, daha önce virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar uzadığının düşünüldüğünü açıklamış olsa da çoğu kişi virüse maruz kaldıktan sonraki 4 ila 5 gün arasında semptom gösterdi.

Bu, kılavuzunu, yapılan yeni araştırmalara uygun olarak güncelleyen CDC için ilk değil. CDC, Temmuz ayında da bir kişinin ilk semptomu göstermesinin ardından artık hasta olmaması halinde, karantinada kalma süresi konusundaki tavsiyesini 14 günden 10 güne indirmişti. Yeni kılavuz, nihai onay için Salı günü Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü toplantısında sunuldu. Bu arada Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD genelinde Corona virüsü kaynaklı ölümler 270 bini aştı. Can kaybı 270 bini aştı Vaka sayısının 13 milyon 696 bin 60’a ulaştığı Salı günü 2 bin 597 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 270 bin 369 olarak bildirildi. 34 bin 618 kişinin Corona virüsü nedeniyle öldüğü New York, ABD’de en çok can kaybının yaşandığı eyalet. 21 bin 946 can kaybıyla Teksas listenin ikinci sırasında yer alıyor. California, Florida ve New Jersey eyaletlerinde de can kaybı sayısı 17 binden fazla. Illinois, Massachusetts ve Pennsylvania ise 10 binden fazla can kaybının yaşandığı eyaletler arasında.