ABD’de Karantina Süresi Kısaltıldı

Bu, kılavuzunu, yapılan yeni araştırmalara uygun olarak güncelleyen CDC için ilk değil. CDC, Temmuz ayında da bir kişinin ilk semptomu göstermesinin ardından artık hasta olmaması halinde, karantinada kalma süresi konusundaki tavsiyesini 14 günden 10 güne indirmişti.

Yeni kılavuz, nihai onay için Salı günü Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü toplantısında sunuldu.

Bu arada Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD genelinde Corona virüsü kaynaklı ölümler 270 bini aştı.

Can kaybı 270 bini aştı

Vaka sayısının 13 milyon 696 bin 60’a ulaştığı Salı günü 2 bin 597 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 270 bin 369 olarak bildirildi.

34 bin 618 kişinin Corona virüsü nedeniyle öldüğü New York, ABD’de en çok can kaybının yaşandığı eyalet. 21 bin 946 can kaybıyla Teksas listenin ikinci sırasında yer alıyor. California, Florida ve New Jersey eyaletlerinde de can kaybı sayısı 17 binden fazla.

Illinois, Massachusetts ve Pennsylvania ise 10 binden fazla can kaybının yaşandığı eyaletler arasında.