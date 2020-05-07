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ABD’de Karantinadakiler İçin ”Elektronik Kelepçe’’ Önerisi

07.05.2020 18:30 | Son Güncelleme

Amerika’da ekonomik faaliyetlere geri dönüş adımları aşamalı olarak atılırken, bazı eyaletlerde Corona enfeksiyonu teşhisi konulan kişilerin evde karantina kuralına uymasını sağlamak için ”ev hapsi” uygulamalarının devreye sokulabileceği görüşleri gündemde

ABD’de Karantinadakiler İçin ”Elektronik Kelepçe’’ Önerisi

Amerika’da ekonomik faaliyetlere geri dönüş adımları aşamalı olarak atılırken, bazı eyaletlerde Corona enfeksiyonu teşhisi konulan kişilerin evde karantina kuralına uymasını sağlamak için ”ev hapsi” uygulamalarının devreye sokulabileceği görüşleri gündemde.

Bazı eyalet yetkilileri, elektronik kelepçe ya da konum izleme sistemlerinin Coronalı hastaların takip edilmesi için kullanılabileceğini önerirken, bunun ortada bir suç ya da bir mahkeme kararı olmadan nasıl yapılacağı sorusuna yanıt aranıyor.

Hawaii eyalet senatosu başkanı Ronald Kouchi, seyahatten dönenlerin 14 günlük karantina kuralını yaygın bir şekilde ihlal ettiğinin gözlemlenmesi üzerine eyalet yetkililerinin, elektronik kelepçe de dahil çeşitli dijital takip mekanizmalarının devreye sokulmasını önderdiğini belirtti. Ancak Hawaii Başsavcısı’nın uygulamayla ilgili endişeleri nedeniyle bu önerilerin rafa kaldırıldığını aktardı.

Kentucky eyaletinin Louisville kentindeyse karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye mahkeme kararıyla konum takibi sağlayan aletleri üzerlerinde taşımaları zorunluluğu getirildi.

Louisville kamu hizmetleri yetkilisi Amy Hess, konuyla ilgili olarak Reuters’a yaptığı açıklamada, “İnsanların özgürlüklerini ellerinden almak istemiyoruz, ancak aynı zamanda bir pandemi söz konusu” dedi.

Batı Virginia eyaletinin başkenti Charleston’da Reuters’a konuşan Kanawha İlçesi Şerifi Mike Rutherford da pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında, GEO Group adlı firmadan konum takibi amaçlı 10 adet yeni elektronik kelepçe temin ettiklerini, ancak bunları henüz Corona enfeksiyonu olan kişilerde kullanmadıklarını aktardı.

Dijital takip sektörü yöneticilerine göre eyaletlerin Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kullanmak üzere elektronik kelepçe ve dijital takip aletlerine yönelik talebi artıyor.

Güney Kore ve Hong Kong gibi Asya ülkelerinde benzer yöntemler bir süredir uygulamada. Avrupa ve Latin Amerika’da da bazı ülkelerde, karantina altındakileri sıkı takip altına almak için kullanılmak üzere çeşitli dijital takip sistemlerinin zorunlu olarak kullanılması görüşü tartışılıyor.

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