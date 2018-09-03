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ABD'de kardinale çocuk istismarı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 03:48 | Son Güncelleme

Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından geçmişte bununla ilgili davayı örtbas ettiği ileri sürülen Kardinal Donald Wuerl kilisedeki ayin sırasında protesto edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, geçmişte bununla ilgili davayı örtbas ettiği ileri sürülen kardinal, kilisede protesto edildi.

CNN'in haberine göre, Kardinal Donald Wuerl, Washington'daki bir Katolik kilisesinde yapılan pazar ayini sırasında, Pennsylvania eyaletinde ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı ile ilgili Washington Başpiskoposluğunu savunan açıklamalarda bulundu.

Hakkında, Pittsburg'da piskoposluk yaptığı dönemde söz konusu davayı örtbas ettiği iddiası bulunan Wuerl, kilisede bulunanlardan "yargıda yaptığı hataları" ve "yetersizlikleri" için kendisini affetmelerini istedi.

Wuerl'un, Papa Franciscus’a bağlı kalma isteğinde de bulunması üzerine, kilisedekiler arasında bulunan Brian Garfield "Kendinden utan" diye bağırmaya başladı.

-Tepkisini sırtını dönerek gösterdi

Kilisedeki Katoliklerden Mary Challinor da tepkisini göstermek için Kardinal Wuerl'e arkasını döndü ve kollarını bağladı.

Garfield, ayin sonrası CNN'e yaptığı açıklamada, Wuerl'in Pennsylvania'daki jüri raporuna tepkisinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Wuerl'in bir canavar olduğunu düşünmüyorum ama keşke kendini savunmak için bu kadar çok konuşmasaydı. Keşke bir politikacı gibi değil bir papaz gibi konuşsaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Challinor da "Bence Wuerl istifa etmeli. Niyetinin iyi olmasının, yaptıklarının sonucunun felaket olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini anlamalı." diye konuştu.

- ABD'de binden fazla çocuğa cinsel istismar

ABD'nin Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisesine bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.

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istirmar Kilise Pennsylvania

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