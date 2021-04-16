ABD’de Kargo Şirketine Saldırı: 8 Ölü

Aileler, yakınlarından haber alabilmek için FedEx tesisine yakın bir noktada bulunan bir otelde toplandı. Bazı FedEx çalışanları, vardiya sırasında yanlarında telefonlarını bulundurmalarının yasak olması nedeniyle tesistekilerle iletişim kurmakta zorlanıldığını söyledi.

Levi Miller, "Eli tüfekli bir adamın ateş açtığını ve bağırmaya başladığını gördüm, dedikleri anlaşılmıyordu. Beni görmemesi için yere yattım" dedi. Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi. Polis sözcüsü , saldırganın tesiste çalışan bir FedEx elemanı olup-olmadığını söylemek için erken olduğunu kaydetti.

Polis, yaralanan beş kişinin Perşembe gecesi hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. İki kişiyse olay yerinde ayakta tedavi edildi. FedEx, ölenler arasında firma çalışanları olduğunu duyurdu.

Indiana eyaletinin Indianapolis kentinde havaalanı yakınında, kargo ve lojistik şirketi FedEx’in tesisine gece geç saatlerde ateş açıldı. Sekiz kişiyi öldürdü, birkaç kişiyi yaralayan saldırgan daha sonra intihar etti.

Indianapolis Star gazetesine konuşan Ashlee Floyd, babasının 20 yıldır saldırının düzenlendiği tesiste çalıştığını ve her gece 23.25 gibi eşine telefon açtığını, ancak Perşembe gecesi telefon gelmediğini, ailesinin kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

FedEx de sürdürülen soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

FedEx açıklamasında "Indianapolis'teki FedEx tesisindeki trajik silahlı saldırıda ekip arkadaşlarımızı kaybettiğimiz için üzgünüz ve şok içindeyiz" denildi.

Indianapolis'teki saldırı, ABD'de son dönemde düzenlenen kitlesel silahlı saldırıların sonuncusu oldu. Georgia eyaletinin Atlanta kenti civarında masaj salonlarına geçen ay düzenlenen saldırılarda sekiz, Colorado eyaletinin Boulder kentinde bir süpermarkette ateş açılması nedeniyle de 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Indianapolis'te bu yıl şimdiye kadar en az üç kitlesel saldırı düzenlendi. Ocak ayında aralarında hamile bir kadının da bulunduğu beş kişi öldürülmüş, Mart ayındaysa bir kişi, kızını kaçırmadan önce evde çıkan bir tartışma sırasında bir çocuk ve üç yetişkini vurarak öldürmüştü.

ABD Kongresi'nde Indianapolis ve civarını temsil eden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson, paylaştığı Twitter mesajında, "Indianapolis'teki FedEx tesisindeki kitlesel silahlı saldırı nedeniyle çok üzgünüm. Bu felaketten etkilenen herkes için dua ediyorum" dedi.

