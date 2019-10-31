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"ABD'de karşımızda bir duvar örüldüğünün farkında değiliz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan: - "Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye ilişkin alınan kararlar ABD tarihinde görülmemiş ezici bir çoğunlukla geçti. 1974 Kıbrıs krizinde bile böyle bir çoğunluk olmadı. ABD'de karşımızda bir duvar örüldüğünün farkında değiliz"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Temsiliciler Meclisi'nde Türkiye'ye ilişkin alınan kararlar, ABD tarihinde görülmemiş ezici bir çoğunlukla geçti. 1974 Kıbrıs krizinde bile böyle bir çoğunluk olmadı. ABD'de karşımızda bir duvar örüldüğünün farkında değiliz." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararları değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki politikalarını eleştiren Erozan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dostum' diye hitap ettiği ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye 30 bin tır silah gönderdi. Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar 'Ey Trump' diye hitap ettiğini duymadım. Trump'ın mektubuna da cevap vermedi. Neyse ki TBMM iş işten geçtikten sonra bir tezkere ile ABD'ye cevap verdi. Bunun da ne kadar etkili olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde alınan kararların Türk-ABD ilişkileri tarihinde görülmemiş ezici bir çoğunlukla kabul edildiğini belirten Erozan, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs krizinde bile böyle bir çoğunluk olmadı. ABD'de karşımızda bir duvar örüldüğünün farkında değiliz. Hem çoğunluğun ezici olması hem de Trump'ın bir ayağının çukurda olması nedeniyle büyük ihtimalle ABD Senatosunda da buna benzer bir sonuçla karşılaşacağız. Dostum Trump çaresiz kalarak önüne gelen kağıdı imzalamak zorunda kalacak."

Erozan, yaptırım kararları arasında "Ermeni soykırımına ilişkin olgular konusunda kamuoyunun aydınlatılması ve eğitimin teşvik edilmesi" şeklinde bir maddenin olduğunu, bu madde kapsamında Ermeni soykırım iddialarının ABD'nin 50 eyaletinde ders kitaplarına girmesinin söz konusu olabileceğine değindi.

Ahmet Kamil Erozan, Ruslarla imzalanan Soçi mutabakatında, "Kürt Kurtuluş Güçleri" ifadesinin geçtiğini, bu tanıma en yakın örgütün Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) olduğunu ve FKÖ'nün de zamanla legal ve siyasi bir oluşum haline geldiğini kaydetti.

PYD'nin de zaman içerisinde FKÖ'ye benzer bir süreci yaşayabileceğini öne süren Erozan, "Biz iddia ediyoruz nasıl ki Şimon Peres ile Yaser Arafat, Slobodan Miloseviç ile Aliya İzzetbegoviç el sıkıştıysa önümüzdeki dönemde Erdoğan ile Esad de el sıkışacaktır. Çünkü biz anlaşmak zorundayız." diye konuştu.

Erozan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin ise bu ziyaretin belli şartlar altında yapılması gerektiğini savundu.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan

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