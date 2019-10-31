İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Temsiliciler Meclisi'nde Türkiye'ye ilişkin alınan kararlar, ABD tarihinde görülmemiş ezici bir çoğunlukla geçti. 1974 Kıbrıs krizinde bile böyle bir çoğunluk olmadı. ABD'de karşımızda bir duvar örüldüğünün farkında değiliz." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararları değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki politikalarını eleştiren Erozan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dostum' diye hitap ettiği ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye 30 bin tır silah gönderdi. Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar 'Ey Trump' diye hitap ettiğini duymadım. Trump'ın mektubuna da cevap vermedi. Neyse ki TBMM iş işten geçtikten sonra bir tezkere ile ABD'ye cevap verdi. Bunun da ne kadar etkili olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde alınan kararların Türk-ABD ilişkileri tarihinde görülmemiş ezici bir çoğunlukla kabul edildiğini belirten Erozan, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs krizinde bile böyle bir çoğunluk olmadı. ABD'de karşımızda bir duvar örüldüğünün farkında değiliz. Hem çoğunluğun ezici olması hem de Trump'ın bir ayağının çukurda olması nedeniyle büyük ihtimalle ABD Senatosunda da buna benzer bir sonuçla karşılaşacağız. Dostum Trump çaresiz kalarak önüne gelen kağıdı imzalamak zorunda kalacak."