ABD'de Kasırga, Filipinler'de Tayfun

Amerika'nın doğu kıyılarını vuran Florence Kasırgası tropic fırtına düzeyine inerken, Büyük Okyanus’ta Filipinler’de bu sabah (Cumartesi) karaya ulaşan Mangkhut Tayfunu en az 16 kişinin ölümüne yol açtı.

Mangkhut, süper tayfundan tayfun düzeyine indirildi, ancak yetkililer, hala ölümcül düzeyde tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Can kaybı ağırlıklı olarak toprak kayması ya da insanların sığındığı evlerin çökmesi sonucu meydana geldi.

Adları farklı olsa da tayfun ya da kasırga birbirinden farklı doğa olayları değil; tek fark birinin Büyük Okyanus, diğerininse Atlas Okyanusu üzerinde yaşanıyor olması. Rüzgar hızı 250 kilometreyi geçen tayfunlar, “süper tayfun” olarak adlandırılıyor, bu da Atlas Okyanusu’nda Kategori 5 düzeyinde kasırgaya eşit. Mangkhut Filipinler’de karaya ulaştığında rüzgar hızı saatte 270 kilometreyi buluyordu.

Mangkhut Tayfunu yüzünden Filipinler’de 90 bine yakın kişi tahliye edildi. Başkent Manila’nın da bulunduğu ülkenin en büyük adası Luzon’da olağanüstü durum ilan edildi.

Şiddetli rüzgar, birçok evlerin alüminyum çatılarını uçurdu, elektrik şebekelerini tahrip etti.

2013’te Filipinler’i vuran Haiyan Tayfunu, 7 bin 300’den fazla kişini ölümüne yol açmıştı.

