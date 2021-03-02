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ABD’de katliam gibi kaza: 15 ölü

02.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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ABD’de katliam gibi kaza: 15 ölü

ABD’nin California eyaletinde cip ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.ABD’nin California eyaletine bağlı Imperial County’de sabah saatlerinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi.

ABD’nin California eyaletinde cip ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletine bağlı Imperial County’de sabah saatlerinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Cip ile çakıl taşı yüklü tırın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. El Centro Bölgesel Tıp Merkezi Acil Servis Departmanı Müdürü Judy Cruz yaptığı açıklamada, cipte 27 kişi bulunduğunu ifade ederek, 14 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Yaralılar, El Centro Bölgesel Tıp Merkezi ve Brawley’deki Pioneers Memorial Hastanesi’nde tedavi altında bulunuyor.

El Centro Bölgesel Tıp Merkezi CEO’su Adolphe Edward ise yaptığı açıklamada, "Hastalar tahmin edebileceğiniz gibi zor bir dönemden geçiyor. Bu büyük bir kazaydı ve acil serviste onlarla ilgileniyoruz" dedi.

Kazanın meydana geldiği yer California’nın güneydoğusundaki El Centro’nun yaklaşık 10 mil doğusunda ve Meksika sınırının yaklaşık 10 mil kuzeyinde bulunuyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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