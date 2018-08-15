ABD'de Katolik rahiplere çocuk istismarı suçlaması

Eyalet başsavcısı Katolik kilisesinin çocuk istismarını yıllarca örtbas ettiğini öne sürdü.ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'ün üzerinde Katolik rahip on yıllarca binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Eyaletteki Katolik kilisesinin "suçların üstünü örttüğü" ve bu nedenle birçok vakanın zaman aşımına uğradığı belirtildi.
Pensilyanva eyaletindeki Büyük Jüri'nin açıkladığı raporda, 70 yıla yakın bir süredir rahiplerin çocukları istismar ettiği açıklandı. Çok sayıda görgü tanığı ve kilise içi 500 milyon belgeye dayandırılan raporda, istismar edilen çocukların büyük bölümünün erkek çocuğu olduğu ve ergenlik çağına ulaşmamış olduğuna dikkat çekildi.
Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rahipler küçük kız ve erkek çocuklarına tecavüz etti ve onları korumakla yükümlü olan Tanrı'nın insanları sadece bir şey yapmamakla kalmadı aynı zamanda on yıllarca bu suçları ört bas etti" dedi.
Raporda, birçok çocuğa ilişkin belgenin kaybolması ve çocuklar ile yakınlarının korkudan sessiz kalması gibi gerekçelerle, cinsel istismar vakalarının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.
Zaman aşımı kaldırılsın talebi
Sözkonusu Katolik rahiplerden ikisinin son on yıldır sistematik şekilde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve rahiplerden birinin de suçlamaları kabul ettiği bilgisi verildi.
Katolik rahiplerin, alkol ve pornografik içeriklerle istismarda bulundukları ve çocuklara tecavüz ettikleri de raporda yer verilenler arasında bulunuyor. Raporda, kilisenin yıllarca "suçların üstünü örttüğünü" ve bu nedenle birçok istismar vakasının soruşturulamadığına dikkat çekildi.
Bu nedenle de bazı istismar vakalarının zaman aşımına uğradığı belirtildi. Pensilvanya eyaleti jürisi, çocuk istismarı vakalarında zaman aşımının kaldırılmasını talep ediyor.
DW,AFP, GA/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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