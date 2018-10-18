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ABD'de Katolik rahipten cinsel istismar itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 00:18 | Son Güncelleme

Pensilvanya eyaletinde görev yapan rahip David Poulson, kilisede çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip, kilisede çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Erie piskoposluk bölgesinde 40 yıldır görev yapan rahip David Poulson'ın Brookville'deki bir mahkemede hakkındaki "çocukları istismar etme" ve "çocukların refahını riske atma" suçlamalarını kabul ettiği belirtildi.

Poulson'ın bir çocuğa birden fazla kez saldırdığı, başka bir çocuğa da cinsel istismarda bulunmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, olayın olduğu dönemde bu çocuklardan birinin 8, diğerinin 15 yaşında olduğu kaydedildi.

Hakkındaki sekiz suçlamadan ikisini kabul eden Poulson'ın ne kadar ceza alacağı henüz açıklanmadı.

Poulson, Pensilvanya'da binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan yüzlerce Katolik rahibin arasında bulunuyordu.

- ABD'de kiliselerdeki cinsel istismar vakaları

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından geçen ay çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.

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ABD cinsel istismar

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