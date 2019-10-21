ABD'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmiş

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tuğçe Taş'tan (34), 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.

Tuğçe için ABD'de '"Kayıp aranıyor ' ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti. Los Angeles’te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul’daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, Ağustos ayında Nevada eyaletinde her yıl yapılan ‘Burning Man’ festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmıştı.

Tuğçe Taş'ın kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk" dedi. Tuğberk Taş, şöyle konuştu: