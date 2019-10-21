HABER

ABD'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

  ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tuğçe Taş'tan (34),  14 Ekim'den beri haber alınamıyordu.

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tuğçe Taş'tan (34), 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.

Tuğçe için ABD'de '"Kayıp aranıyor ' ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti. Los Angeles’te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul’daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, Ağustos ayında Nevada eyaletinde her yıl yapılan ‘Burning Man’ festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmıştı.

Tuğçe Taş'ın kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk" dedi. Tuğberk Taş, şöyle konuştu:

"Biz Tuğçe’den bir haber alamıyorduk 1 haftadır. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu, telefonu kaybolmuş aslında çok da büyütülecek bir durum değil ama tabii ki annem ve ablam olduğu için sadece bizim hayatımızda o yüzden arama çalışması başlattık ki bulabilelim. Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık. Annem deTuğçe’nin yanına gitti şu an durumu iyi, her şey yolunda sabahta görüştüm kendisiyle herhangi bir şeyi yok. Kendisine telefonda aldık herhangi merak edilecek bir durum yok’’ dedi.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Güvercinlerin yem kapma çabasıGüvercinlerin yem kapma çabası
10. Kitap Fuarı 613 bin ziyaretçi ile rekor kırdı10. Kitap Fuarı 613 bin ziyaretçi ile rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.