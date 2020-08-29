HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de kayıp olan 39 çocuk polis tarafından kurtarıldı

ABD’de kayıp olan 39 çocuk polis tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

ABD’nin Georgia eyaletinde kayıp olan 39 çocuk, federal ve eyalet ajanları tarafından gerçekleştirilen operasyon ile kurtarıldı.ABD’nin Georgia eyaletinde güvenlik güçleri “Unutulmadı Operasyonu" kapsamında kayıp olan 39 çocuğu kurtardı.

ABD’nin Georgia eyaletinde kayıp olan 39 çocuk, federal ve eyalet ajanları tarafından gerçekleştirilen operasyon ile kurtarıldı.
ABD’nin Georgia eyaletinde güvenlik güçleri “Unutulmadı Operasyonu" kapsamında kayıp olan 39 çocuğu kurtardı. Federal ve eyalet ajanları tarafından yürütülen operasyonda olayla ilgili 19 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi de tutuklandı. ABD Marshals Polis Servisi tarafından yapılan açıklamada, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde 26, Macon kentinde 13 olmak üzere toplamda 36 çocuğun iki haftalık takibin ardından yapılan operasyon ile kurtarıldığını duyurdu. Polis Servisi, tutuklanan 9 kişinin fuhuş, çocuk kaçırma, cinsel suçlar, uyuşturucu, silah bulundurma ve taciz suçlarından arandıklarını ve haklarında tutuklama emri olduğunu açıklarken, çocuk çetesi ile ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Servis, ABD’de 2015 yılında insan ticareti mağdurları için çıkartılan yeni yasa kapsamında federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri işbirliği ile 2019 yılında kayıp olan 295 çocuğun kurtarıldığını ifade ederken, 2015 yılında bu yana ise ülke genelinde bin 800’den fazla kayıp çocuğun kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldıYolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Ömer Çelik'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Skandal provokasyon sonrası AK Parti'den sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşımı
Erdoğan'dan Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşımı
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü paylaşımı
MSB’den 30 Ağustos paylaşımı! Görüntüler nefes kesti
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
Yolda yürürken arkadan çarpan kamyonetin altında kaldı
29 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Sokağın girişi kapatıldı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Sokağın girişi kapatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.