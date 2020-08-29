ABD’de kayıp olan 39 çocuk polis tarafından kurtarıldı

ABD’nin Georgia eyaletinde kayıp olan 39 çocuk, federal ve eyalet ajanları tarafından gerçekleştirilen operasyon ile kurtarıldı.

ABD’nin Georgia eyaletinde güvenlik güçleri “Unutulmadı Operasyonu" kapsamında kayıp olan 39 çocuğu kurtardı. Federal ve eyalet ajanları tarafından yürütülen operasyonda olayla ilgili 19 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi de tutuklandı. ABD Marshals Polis Servisi tarafından yapılan açıklamada, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde 26, Macon kentinde 13 olmak üzere toplamda 36 çocuğun iki haftalık takibin ardından yapılan operasyon ile kurtarıldığını duyurdu. Polis Servisi, tutuklanan 9 kişinin fuhuş, çocuk kaçırma, cinsel suçlar, uyuşturucu, silah bulundurma ve taciz suçlarından arandıklarını ve haklarında tutuklama emri olduğunu açıklarken, çocuk çetesi ile ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Servis, ABD’de 2015 yılında insan ticareti mağdurları için çıkartılan yeni yasa kapsamında federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri işbirliği ile 2019 yılında kayıp olan 295 çocuğun kurtarıldığını ifade ederken, 2015 yılında bu yana ise ülke genelinde bin 800’den fazla kayıp çocuğun kurtarılarak ailelerine teslim edildiği bildirdi.

