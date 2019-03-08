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ABD'de keçiye "fahri belediye başkanı" unvanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:24 | Son Güncelleme

ABD'de keçiye "fahri belediye başkanı" unvanı

ABD'nin Vermont eyaletinde "Lincoln" isimli keçi, "Fair Haven" adlı kasabada "fahri belediye başkanı" seçildi.

Associated Press'in haberine göre, yaklaşık 2 bin 500 kişilik nüfusu bulunan kasabanın "fahri belediye başkanı" keçi oldu.

"Lincoln" isimli keçi, bir yıl boyunca kasabadaki önemli gün ve etkinliklerde boy gösterecek.

- Kasabanın belediye başkanı yok

Kasabanın idarecisi Joe Gunter, yerel basına yaptığı açıklamada, kasabanın belediye başkanının olmadığını ve bu nedenle bir hayvanı "fahri belediye başkanı" olarak seçimle belirleme kararı verdiğini söyledi.

Hayvanlar arasındaki yarışmanın bağış toplamak için de iyi bir fikir olduğunu belirten Gunter, seçimde yer alan 16 hayvanın her birisi için 5 dolar katılım payı alındığını kaydetti.

3 yaşındaki "Lincoln" isimli keçi, kullanılan 53 oydan 13'ünü alarak kasabanın "fahri belediye başkanı" seçildi.

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ABD fahri belediye başkanı keçi New York Vermont Eyaleti

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