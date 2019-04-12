HABER

ABD'de kilise yangınlarının şüphelisi, polisin oğlu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Louisiana eyaletinde 10 günde siyahilere ait 3 tarihi kiliseyi yakan şüphelinin bölgedeki polis amiri yardımcısının oğlu olduğu belirtildi

ABD’nin Louisiana eyaletinde 10 günde siyahilere ait 3 tarihi kilisenin kundaklanamasından sonra yakalanan şüphelinin bölgedeki polis amiri yardımcısının oğlu çıktığı belirtildi.

Louisiana Valisi John Bel Edward, 21 yaşındaki Holden M’nin siyahilere ait 3 kiliseyi yakan şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.

Edward, kilise yangınlarının "karanlık geçmişin korku ve tehditlerini hatırlattığını" kaydederek, “Bu genç adamın yangınları niye çıkardığını bilmiyorum ama bu kötü eylemler asla haklı ve mantıklı bulunamaz. Louisiana’nın değerlerini yansıtmıyor.” dedi.

Eyalet İtfaiye Şefi Butch Browning ise yangınların benzinle kasıtlı olarak çıkarıldığını doğrulayarak, kundaklanan kiliselerdeki incelemeler ve çevredeki gözetleme kameralarından şüpheliye ulaştıklarını aktardı.

Bölgedeki polis amiri yardımcısının oğlu Holden M’nin sosyal medyada, tarihi olarak kilise yakma ile ilişkili metal müzik ve İskandinav dini inançlara odaklanan gruplarda aktif olduğu ifade edildi.

Louisiana’nın orta güney kısmı Cajun ve Creole bölgelerinde 26 Mart-4 Nisan tarihleri arasında, siyahilere ait tarihi 3 kilise kundaklanarak yakılmış, ülkede beyaz ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden olmuştu.

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Çanakkale'de, üreticiler Akdeniz Meyve Sineği ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı uyarıldıÇanakkale'de, üreticiler Akdeniz Meyve Sineği ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı uyarıldı
IMF ve Dünya Bankası, Venezuela için harekete geçmeye hazırIMF ve Dünya Bankası, Venezuela için harekete geçmeye hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilise yangınları Louisiana polis şefi

En Çok Okunan Haberler

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.