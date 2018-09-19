ABD'de kilisede cinsel taciz davasında 27,5 milyon dolarlık uzlaşma

New York'ta Katolik Kilisesinde çocukken bir öğretmenin cinsel tacizine uğradığını belirten 4 kişi, Brooklyn Psikoposluk bölgesi ile toplamda 27,5 milyon dolara anlaşmaya vardı.

New York Times'ın haberine göre, küçük birer çocukken Katolik Kilisesinde öğretmenlerinin cinsel tacize uğradıklarını belirten 4 erkek, Brooklyn Psikoposluk Bölgesi ile kişi başı 6,8 milyon civarında dolar ödenmesi şartıyla uzlaşmaya vardı. Söz konusu 4 kişi toplamda 27,5 milyon dolar alacak.

Taciz kurbanlarının avukatları, Brooklyn'deki St. Lucy's-St. Patrick Kilisesinin din öğretmeni 67 yaşındaki Angelo Serrano'nun kurbanları 2003-2009 yıllarında sürekli taciz ettiğini aktardı.

Serrano'nun, 2011'de başka bir çocuğu taciz ettiğini itiraf ettiği ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Brookyn Psikoposluk Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Serrano'nun kilisenin daimi çalışanı olmadığı gönüllü olarak dersler verdiği belirtildi.

Söz konusu 4 kişinin vardığı uzlaşma, bugüne kadar Katolik Kilisesindeki taciz kurbanlarının anlaştığı en büyük rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.